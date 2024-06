Scuole dell’infanzia Sacra Famiglia e Sacro cuore di Savigliano, si conclude il progetto “Si parte da piccoli…ancora insieme”

Con l’inaugurazione della mostra e la consegna degli attestati ai bambini e alla bambine delle Scuole dell’infanzia Sacra Famiglia e Sacro cuore giovedì 30 maggio in biblioteca si è concluso il progetto “Si parte da piccoli…ancora insieme” promosso dalla Cooperativa Orso e finanziato dalla Fondazione CRSavigliano con il sostegno Comune di Savigliano.

Il progetto ha visto la realizzazione di un percorso orientativo con gli oltre 50 bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia con la finalità di approfondire con i bambini e le bambine ciò che pensano del lavoro e di sostenere l'esplorazione delle attività professionali, stimolando l'uso di pensieri e comportamenti utili alla propria crescita e al proprio futuro.

Il percorso, a cura delle orientatrici Mariella Carta e Ilaria Lamberti della Cooperativa Orso, in collaborazione con le insegnanti degli Istituti ha visto l’esplorazione di 3 professioni: paleontologo, apicoltore e chef, per quest’ultima hanno avuto la possibilità - grazie alla disponibilità di Gianluca Dho e del CNOS FAP – di mettere “le mani in pasta”, supportati dagli studenti più grandi.

Il percorso si è concluso con una visita in Comune, dove i bambini e le bambine hanno avuto la possibilità di incontrare il Sindaco, gli assessori e alcuni consiglieri e visitare l’Ufficio tecnico e l’Ufficio di Stato civile.

La mostra che racconta il percorso fatto, è stata allestita presso la Biblioteca e sarà visitabile, negli orari di apertura, fino al 22 giugno.