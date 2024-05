Costigliole e Rossana si aggiudicano 1 milione e 600 mila euro grazie al Bando Borghi

Costigliole Saluzzo e Rossana raggiungono un importante traguardo: oltre 1 milione e 600 mila euro saranno destinati al territorio grazie al Bando Borghi del Pnrr. Un risultato significativo che premia la qualità dei progetti presentati dai due Comuni e la proficua collaborazione tra enti pubblici e privati.

Il programma di interventi, elaborato in sinergia dalle amministrazioni comunali e con la consulenza di Chintana Srl, ha ottenuto un punteggio elevato nelle graduatorie ministeriali, posizionandosi ai vertici della classifica. Un riconoscimento che testimonia la validità della strategia adottata, incentrata sulla rigenerazione urbana e sul sostegno alle attività economiche e turistiche locali.

La parte pubblica del bando, la Linea B, prevede una serie di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dei borghi. Tra i principali progetti figurano il restauro di Porta Grafiona, la riqualificazione della piazza della parrocchia e della piazzetta dei Castelli, il recupero della cascina Sordello nel complesso La Tour, la sistemazione dei loggiati del palazzo La Tour e la realizzazione di un piccolo teatro a Costigliole. A Rossana, invece, saranno restaurati e recuperati gli spazi interni ed esterni della casa del borgo e messi in sicurezza i ruderi del Castello.

Contestualmente, la Linea C del bando offrirà alle imprese del territorio l'opportunità di accedere a linee di finanziamento per lo sviluppo di attività economiche e turistiche. Un'occasione preziosa per creare nuovi posti di lavoro, innovare la produzione e favorire la crescita economica attraverso la ‘rigenerazione urbana’ anche nel tessuto produttivo e turistico, con influssi positivi su tutta l'economia della bassa Valle Varaita. A seguire, con successo, il 60% per cento delle pratiche di richiesta delle imprese del territorio è stata Confartigianato Cuneo.

L'impegno profuso dai Comuni e dalle imprese locali ha trovato riscontro concreto nell'assegnazione di queste risorse. Un risultato che rappresenta un passo importante verso il rilancio dei borghi di Costigliole e Rossana, promuovendone la valorizzazione e la fruibilità per il turismo e la vita quotidiana dei cittadini.

Soddisfazione viene espressa dal sindaci di Costigliole, Fabrizio e di Rossana, Giuliano Degiovanni, che sottolineano l'importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per il raggiungimento di questo obiettivo.

“Le graduatorie stilate dal Ministero, - spiega Fabrizio Nasi - confermano la perfetta attinenza dei progetti al bando. Un buon coordinamento, a cui si è unita un'efficace comunicazione: una progettazione che ha avuto come alfieri gli uffici comunali e Confartigianato Cuneo. Tutto questo permette oggi a 22 imprese di poter sperare di accedere a fondi fino a 75 mila euro per insediarsi sul territorio o innovare la propria produzione in un'ottica di moderna e green. In una prima fase saranno finanziate le attività con i punteggi più alti”.

Il sindaco di Rossana Giuliano Degiovanni: “Era un'opportunità unica per il nostro territorio e l'abbiamo colta, come amministrazione pubblica e come imprese. La chiave di volta è stata certamente la collaborazione tra i due Comuni. Le aziende hanno capito il valore del bando e hanno cominciato a progettare. Un bel lavoro di squadra. Ora sul territorio possono arrivare finanziamenti importanti, in grado di rappresentare un volano di sviluppo: più posti di lavoro, riqualificazione urbana, attenzione all’ambiente e una migliore vivibilità dei nostri centri”.

Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo: “Avendo seguito come Confartigianato Cuneo ben 12 pratiche di imprese locali, siamo ben lieti di avere contribuito a questo importante risultato. Un successo per economia e territorio, ottenuto grazie ad ottimo lavoro di promozione e assistenza compiuto dal Comune. Confidiamo che il ‘premio’ possa ulteriormente rafforzarsi attraverso il meccanismo previsto dal bando: le risorse residuate in altri Comuni, prima di essere messe a riparto nazionale, potrebbero essere eventualmente utilizzate per altri centri piemontesi con maggiori richieste. Ora, la nostra associazione resta a disposizione di tutti i beneficiari per assisterli nella rendicontazione, sia che si tratti di aziende già seguite nella prima fase, sia di imprese che abbiano gestito autonomamente la prima parte dell’iter”.