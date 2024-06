"Attraverso festival": musica, cultura e bellezza tra Langhe, Roero e Monferrato

"Attraverso"è un festival diffuso e multidisciplinare che dall'11 luglio al 10 settembre invita a scoprire o riscoprire angoli nascosti del Piemonte: castelli, antiche abbazie, scavi archeologici, terrazze che si affacciano sulle vigne, anfiteatri, piazze e cortili...Paesi che si trasformano in palcoscenici. Una rassegna di grandi numeri e protagonisti, tre province coinvolte (Cuneo, Asti, Alessandria), con oltre 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” di genere in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione sparsi tra Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese.

Tanti gli appuntamenti in Granda, a cominciare dal 12 luglio a Serralunga con il giornalista Vittorio Zincone che legge e racconta "Matteotti, dieci vite" (Neri Pozza, 2024). Lunedì 15 luglio ci sarà Gianluca Carofiglio a Bra, mentre a La Morra ci sarà il reading musicale di Cristiano Godano e Telmo Pievani. Giovedì 18 luglio il comico Alessandro Bergonzoni proporrà "Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa"

Il 23 luglio a Bra ci sarà il concerto di Max Gazzé, mentre giovedì 25 luglio il professore di filosofia e youtuber Matteo Saudino sarà il protagonista a Saluzzo di "Vite Ribelli: spettacolo sul coraggio di pensare e sulla forza ribelle della filosofia". Sabato 31 agosto Luca Bizzarri sarà one man show a Grinzane Cavour. Il 2 settembre sarà il popolarissimo storico Alessandro Barbero a tenere una lezione a Saluzzo dal titolo "A che ora si mangia? Dal Medioevo ai nostri giorni".

Gli appuntamenti sono numerosissimi e trasversali, per informazioni sul programma completo e sui biglietti è possibile consultare il sito: https://attraversofestival.it/programma-2024/