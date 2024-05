A Boves una mattinata dedicata a famiglie e bambini con il Mercato in Musica&Co.

Sabato 25 maggio in occasione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto e del terzo appuntamento del Mercato in Musica & Co ci sarà una lunga mattina dedicata alle famiglie e ai bambini. A monte di piazza Italia sarà allestita un’area per i più piccoli che potranno approfittare gratuitamente dei giochi proposti dalla Valle Varaita Giocolegno. Gli adulti invece potranno ammirare i lavoretti realizzati dai bambini delle tre scuole materne con materiale riciclato e, perché no, fare una piccola donazione aggiudicandosi una di queste curiose creazioni. Saranno tre i tavoli colmi di fantasiosi oggetti realizzati dai bimbi delle scuole materne Monsignor Calandri, Divina provvidenza di Rivoira e Don Perelli di Fontanelle.



Gli attori della Compagnia Il Teatro degli Episodi animeranno poi la piazza con un coinvolgente spettacolo grazie alla simpatia e bravura che li contraddistingue.



A partire dalle 10.30, sempre in piazza Italia, si terrà l’emozionante performance “Suoni sospesi” a cura dell’Istituto civico musicale di Boves.



Piazza Italia sarà popolata da svariati gruppi di musicisti che dialogheranno tra loro trasformando l’area mercatale in una sala da concerto a cielo aperto.