Decine di uomini impegnati nelle ricerche di Tommaso, 19enne di Fossano

C’è grande preoccupazione a Fossano per un ragazzo di 19 anni di cui non si hanno notizie dalle 22 di ieri sera, martedì 21 maggio.

Il ragazzo, Tommaso, è uscito di casa, in frazione Santa Lucia, e non è più rientrato.

La sua foto sta rimbalzando ovunque ed è stata condivisa anche dal sindaco fossanese Dario Tallone. L’ultimo segnale del cellulare del ragazzo è stato localizzato in via della Cartiera. È in quella zona che si stanno concentrando le ricerche. Sono impegnate decine di uomini e tanti volontari, anche con l’ausilio dei cani molecolari.