Grazie di cuore a tutti i clienti del Cestino Fresco!

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che sono venute a trovarmi al negozio Il Cestino Fresco. Siete stati tantissimi, ogni visita è stata preziosa e mi ha fatto tanto piacere. Il vostro supporto significa moltissimo per me e mi dà ancora più voglia di continuare questa avventura” con queste parole ci accoglie la titolare del negozio Sanae Et Toumi.

Per chi ancora non ci conosce, "Il Cestino Fresco" è un piccolo paradiso di freschezza e gusto che ho creato con tanto amore. Il negozio è molto più di un semplice fruttivendolo. Oltre a tanta frutta e verdura fresca, trovate marmellate artigianali, miele di Peveragno, olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sughi casalinghi, riso e tanti altri prodotti di qualità. E poi ci sono anche torte e biscotti artigianali, grissini e altre delizie che vi faranno venire l'acquolina in bocca.

Il negozio si trova in via Savona 28, sulla strada principale tra Cuneo e Mondovì, un punto di riferimento per la gente di Borgo Gesso, Madonna delle Grazie e Borgo San Giuseppe. E non solo: clienti da Beinette e Mondovì acquistano per la comodità della posizione e per la freschezza e la qualità dei prodotti.

Il negozio ha un'atmosfera accogliente e familiare, e la passione per il cibo di qualità rende questo posto speciale. "Il Cestino Fresco" sta diventando un luogo amato da chi cerca freschezza, genuinità e un tocco umano mentre fa la spesa.

Vi invito a venire a scoprire i nostri prodotti freschi e genuini. La vostra soddisfazione è il mio obiettivo principale.

Il Cestino Fresco trova a Borgo Gesso (Cuneo), in via Savona 28.

Orario apertura: mattino dalle 8:30 alle 12:30, pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 dal lunedì al sabato. Giorno di chiusura: domenica.

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61558869623326

Instagram https://www.instagram.com/cestinofresco