Langa, quando l'unico ostacolo è il quorum: ecco i sindaci senza avversari

Ci sono comuni della Langa in cui queste elezioni amministrative stanno scorrendo serene, senza picchi, diatribe, l’ansia delle liste o il timore degli avversari: sono quelli in cui il prossimo 8 e 9 giugno ci sarà un solo candidato sindaco. L’unica incognita sarà legata al quorum fissato al 40%. A Bosia si ripresenterà il primo cittadino uscente Ettore Secco, giunto al suo terzo mandato. A Gorzegno Marco Chinazzo è pronto a iniziare il secondo mandato. A Belvedere Langhe candidata è l’attuale sindaca Biagina Cartosio. A Barolo Renata Bianco sarà sostituita da Fulvio Mazzocchi. A Borgomale ci si attende l’elezione di Marco Grasso, a Cerretto Langhe Flavio Borgna. Massimiliano Romano non avrà avversari a Camerana, così come Gabriele Molinari a Castelletto Uzzone. Stesso copione a Castino con Enrico Paroldo e a Montelupo con Mario Romanelli.

Una sola lista a Castiglione Falletto con capolista Piero Eirale. L’attuale vicesindaco Damiano Ferrero è, invece, l’unico candidato a Mango. Filippo Costa e Livio Genesio si sono presentati a Monchiero e a Monforte, mentre a Montezemolo ci sarà Marco Giacosa. A Neviglie si attende il bis di Corrado Benotto. Marco Pallaro prenderà il testimone di Roberto Passone a Novello. A Niella Belbo ci sarà una sola lista con candidato sindaco Emanuele Sottimano. Unico candidato a Paroldo sarà Andrea Ferro. Franco Aledda è pronto all’investitura bis a Rodello, Andrea Mozzone si appresta a diventare sindaco di Sale Langhe, Enzo Capra a Sinio. Chiudono la lista Torre Bormida con Andrea Rizzolo, Torresina con Renata Dalmazzone e Trezzo Tinella con Alberto Cerrino.