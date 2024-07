Regione, gli ex assessori Sacchetto (FdI) e Icardi (Lega) presidenti di due delle sette Commissioni permanenti

Claudio Sacchetto, ex assessore regionale leghista all’Agricoltura ai tempi di Roberto Cota presidente e ora passato in Fratelli d’Italia (era candidato nel listino del presidente), andrà a presiedere la Terza Commissione regionale.



È questa una delle Commissioni più rilevanti dato che le competenze quasi si potrebbero definire “omnibus”, poiché riguardano economia, industria, commercio, agricoltura, artigianato, montagna, foreste, fiere e mercati, turismo, acque minerali e termali, caccia e pesca, formazione professionale, energia, cave e torbiere, movimenti migratori. Come si evince molti dei temi rientrano nelle deleghe dei due assessori regionali suoi conterranei, Paolo Bongioanni e Marco Gallo.



A Luigi Genesio Icardi (Lega), dopo aver retto per cinque anni l’assessorato alla Sanità - uno dei più difficili e in una congiuntura complicata dalla pandemia -, viene affidata la presidenza della Quarta Commissione (sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani). Un posto che era ambito anche da Fratelli d’Italia ma che, salvo complicazioni, dovrebbe toccare all’ex sindaco di Santo Stefano Belbo anche in virtù del suo cursus honorum all’assessorato.



L’ufficializzazione dovrebbe avvenire lunedì 29 luglio.



Ricordiamo che le Commissioni permanenti in Regione sono sette cui è stata aggiunta quella della Legalità.