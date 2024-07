Il sindaco di Monforte Genesio nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Colline di Langa e di Barolo

Un'importante novità riguarda l'Unione di Comuni Colline di Langa e di Barolo, che ieri ha scelto il nuovo presidente al posto di Roberto Passone. La preferenza è andata al sindaco di Monforte Livio Genesio, il suo vice sarà Gianfranco Garau, primo cittadino di Grinzane Cavour.

"Voglio innanzitutto ringraziare tutti i sindaci per la fiducia dimostratami, ci sarà da lavorare molto per offrire soprattutto servizi migliori ai cittadini e snellire la burocrazia, ma si tratta di sfide che affronteremo tutti insieme attraverso un lavoro di squadra. Sono tanti i temi da affrontare, compresi la mobilità e la tutela dell'ambiente. Non bisogna neanche dimenticare due fasce importanti della popolazione che meritano attenzione e progetti: i giovani e gli anziani", ha spiegato Genesio.

Il punto di partenza sarà il metodo: "Ci muoveremo come un territorio e dialogheremo con tutti gli Enti, Regione e Ministeri per risolvere le problematiche con un occhio sempre attento a tutti i bandi disponibili", ha aggiunto il neopresidente.

Il presidente del Consiglio dell'Unione sarà il sindaco di Sinio Ezio Capra, il vicepresidente Marco Pallaro, primo cittadino di Novello.