DL Sport e Scuola, Bergesio (Lega): “Misure importanti per una vera uguaglianza di tutti gli studenti”

“Misure importanti, per rispondere finalmente in modo concreto alle problematiche della scuola, che deve essere inclusiva e deve avere standard qualitativi elevati”.

Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama, dopo che oggi l’aula del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024 n. 71 recante disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il testo è già stato approvato dalla Camera.

Obiettivi del provvedimento sono assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025, potenziare il sostegno per gli alunni con disabilità e realizzare l’inclusione degli studenti di origini straniere, ma anche rafforzare l’azione amministrativa e garantire le immissioni in ruolo di nuovi docenti.

“Interventi di rilievo, che la Lega ha fortemente voluto e appoggiato – prosegue Bergesio -. Tra le tante misure, cito ad esempio il potenziamento dei percorsi di specializzazione per rispondere alla carenza di insegnanti di sostegno, l’incremento del fondo per gli alunni con disabilità, nel quale è inserito anche il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. Il provvedimento prevede inoltre che gli studenti di origini straniere dovranno acquisire una buona conoscenza della lingua italiana, con corsi obbligatori e docenti dedicati, in quanto la lingua è requisito fondamentale per una vera inclusione. Viene anche introdotto un nuovo modello di valutazione per i dirigenti scolastici in grado di misurare la loro attività sulla base di parametri di merito”.

Bergesio ricorda anche: “Viene incrementato di 10,3 milioni di euro, per il 2024, il Fondo affitti finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede”.

Mentre sullo sport, tra il resto, la misura include disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali. Si introduce anche una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

“Per il Governo e la maggioranza parlamentare il diritto allo studio è assoluta priorità e lo stiamo dimostrando con i fatti. L'impegno sulla scuola e sull’università è concreto: il DL si aggiunge infatti al bando Pnrr per la realizzazione di 60mila posti letto a cui sono stati destinati 1,2 miliardi di euro, scelta importante e mai avvenuta in passato. Scelte di buon senso, perché i giovani sono il futuro del Paese: investire sulla scuola, lo sport, l’istruzione è il migliore investimento sul nostro futuro", conclude il senatore Bergesio.