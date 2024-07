Caraglio, il prossimo Consiglio comunale indicherà i rappresentanti per l'Unione Montana Valle Grana

A Caraglio nella prossima seduta del Consiglio comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione per martedì 30 luglio alle 21, saranno nominati i rappresentanti per l'Unione Montana valle Grana.



Con le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno scorsi il presidente Marco Marino, sindaco di Pradleves, è decaduto come anche il vicesindaco di Caraglio Giorgio Lerda che ha ricoperto la carica di vicepresidente, saranno da rinnovare tutti i delegati.



All'ordine del giorno verranno anche affrontati altre nomine di commissioni, oltre agli indirizzi enti, aziende e istituzioni.



Si procederà alla nomina della Commissione Giudici Popolari, dei membri designati dal Consiglio comunale per la Commissione per il Commercio e le Attività Produttive, della Commissione Edilizia comunale, della Commissione consiliare permanente Urbanistica, dei componenti della Commissione consultiva permanente per l’Ambiente, dei componenti della Commissione consultiva permanente per lo Sport, dei componenti della Commissione consultiva permanente per l’Assistenza Sociale, della Commissione consiliare permanente Lavori Pubblici, dei componenti della Commissione consultiva permanente Cultura – Turismo – Manifestazioni, della Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti, della Commissione consiliare permanente per il Bilancio e infine la nomina della Commissione comunale consultiva per l’Agricoltura.



Non mancherà infine uno sguardo al programma di bilancio da qui al 2026 e il suo stato di attuazione, con un focus sulle variazioni per lavori pubblici.