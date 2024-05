Cuscino del benessere con noccioli di ciliegia: un rimedio naturale contro i dolori

Maggio è il tempo delle ciliegie. Spostandoci verso la fine del mese, possiamo trovarle sulle piante e tra i banchi del mercato. Ricche di vitamina C e A, le ciliegie hanno proprietà depurative e aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare. Contengono poi acido folico, calcio, magnesio, potassio.

L’unico inconveniente? Una tira l’altra e, in pochi attimi, il nostro piattino si riempie di noccioli da buttare. Ma perché, chi l’ha detto? I noccioli di ciliegia, infatti, possono essere utilizzati in molti modi. Avete mai sentito parlare del cuscino di noccioli di ciliegie? In Svizzera viene chiamato bouilotte, ovvero “borsa dell’acqua calda a secco”, ottima da riscaldare (in microonde per 3 minuti a 600 Watt) e appoggiare sulla parte del corpo dolorante o anche utilizzata a freddo (raffreddata in freezer) in caso di insolazioni, cadute, per alleviare la febbre, le punture d’insetto.

S’inizia lavando i noccioli. È importante che non ci sia della polpa attaccata, quindi vanno puliti alla perfezione. In seguito vanno sterilizzati in acqua bollente per 20 minuti e lasciati asciugare. A questo punto vanno messi in forno e scaldati per 10 minuti a 180°, fino a seccare. Ecco pronti i noccioli, da conservare in un recipiente di vetro mentre si prepara il cuscino.

È consigliabile riempire un cuscino con la forma ad arco, quello da poter appoggiare sul collo. In ogni caso il cuscino deve risultare abbastanza morbido, non troppo pieno di noccioli. Possiamo quindi realizzare un cuscino in casa, se sappiamo cucire, o acquistarne uno da riempire.