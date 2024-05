"Città in note" vietata ai cani: alla Casa del Fiume gli amici dell'uomo restano fuori

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

scrivo per segnalare quanto sia deplorevole che la Città di Cuneo proponga una manifestazione Musicale all’aperto (presso la Casa del Fiume...posto in verità già squallido di suo) negando l’accesso ai cani.

Davvero una VERGOGNA! Una città così poco per friendly non merita alcuna considerazione, anzi.

Inutile propagandare l’amore per l’ambiente, per l’educazione civica e poi razzolare malamente in tal guisa.

Qualunque sia la motivazione per una regola così assurda non merita alcuna considerazione, se non biasimo e rammarico.

Più che Cuneo in note.. una nota (comportamentale) a Cuneo.

Lettera firmata