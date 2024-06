Granda in Azione Cuneo sull'elezione a consigliere regionale di Marco Gallo: "Con lui, contatto costante con il territorio"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consigliare "Granda in Azione" della Provincia di Cuneo, ovvero Pietro Danna, Vincenzo Pellegrino e Annamaria Molinari.



Il gruppo esprime soddisfazione per l’elezione a Consigliere Regionale di Marco Gallo, già Sindaco di Busca, che ha fatto registrare il record di preferenze personali nell’ambito dei candidati a livello provinciale, conseguendo così un ottimo risultato personale e contribuendo alla buona prestazione della Lista Civica Cirio Presidente, la più votata in provincia di Cuneo.



Abbiamo convintamente sostenuto la candidatura di Marco perché riteniamo che sia la persona giusta per rappresentare il cuneese in Regione: la sua esperienza di amministratore, infatti, gli consentirà di rapportarsi in modo costante e proficuo con il territorio provinciale, con un approccio concreto e pragmatico che da sempre ispira la sua azione politica ed amministrativa. Siamo, inoltre, convinti che nel corso del suo mandato Marco sarà altresì vicino alla Provincia ed alle esigenze di un Ente che da troppo tempo attende una riforma: la Regione è invero l’istituzione che più ha rapporti con gli enti provinciali in termini di funzioni delegate, ed in tal senso avere un rappresentante che ben conosce le necessità che la Provincia rappresenta da tempo non potrà che giovare al lavoro che ogni giorno amministratori e dipendenti provinciali profondono con impegno e serietà.