Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 17 giugno, a Mondovì.

Un pedone, un uomo di 79 anni, è stato investito in via Cuneo. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Reginal Montis Regalis.

Aggiornamento ore 17.50

Vani purtoppo i soccorsi e la corsa in ospedale. L'uomo, Francesco Raimondo, monregalese, non ce l'ha fatta, è deceduto all'ospedale.