Peveragno: rapinata la tabaccheria "Tassone", il titolare aggredito con lo spray urticante

"Un'esperienza che non auguro a nessuno, ma mi ritengo fortunato". A parlare è Bernardino Tassone, titolare dell'omonima tabaccheria di via Piave a Peveragno, che ieri ha subito una rapina mentre si trovava da solo all'interno del suo negozio.

Erano passate da poco le 7, quando, stando alle prime ricostruzioni dei fatti, una persona con il volto coperto è entrata nel tabacchino spruzzando dello spray urticante contro il titolare.

"Apriamo sempre verso quell'ora per poter dare servizio ai primi clienti che vanno a lavorare" - spiega Tassone - "Ho ancora bruciore agli occhi, ma i medici mi hanno detto che dovrei rimettermi completamente ento una settimana. Mi ritengo fortunato, la persona che mi ha aggredito avrebbe potuto infierire contro di me mentre mi trovavo a terra, ma non è accaduto. E' stato un grande spavento, ma sto bene e questo è quello che conta per me e la mia famiglia."

E proprio per dare un segnale e non fare preoccupare la popolazione il signor Tassone è già tornato nel suo negozio. Il malvivente che ha attaccato la tabaccheria ha portato ciò che ha trovato dell'incasso del negozio.

"Non saprei dire se manca altro - aggiunge Tassone - lo sentivo sbattere i cassetti, ma non riuscivo a vedere nulla. Sono stato subito soccorso dal dottor Preve e poi sono arrivati il 118 e i Carabinieri, ringrazio tutti per l'aiuto e la vicinanza dimostrata in queste ore".

Secondo alcuni testimoni l'aggressore sarebbe fuggito a bordo di un monopattino, ma sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri.