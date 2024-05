All'aeroporto di Levaldigi si farà la sede aeroportuale dei vigili del fuoco

“Una bella notizia per l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi e per tutto il Cuneese: Enac ha stanziato 1,5 milioni di euro per la realizzazione della sede aeroportuale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco”.

Così il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio commenta la comunicazione del presidente Enac, Pierluigi di Palma, in risposta alla sollecitazione ricevuta dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio.

Si farà dunque l’attesa sede del distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Levaldigi, a Cuneo.

Bergesio spiega: “Da anni c’è il problema della realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco aeroportuale di Cuneo-Levaldigi. Nel 2006 Comando Vigili del Fuoco di Cuneo e Geac, società di gestione dell’aeroporto cuneese, sottoscrissero il verbale di consegna provvisoria di un fabbricato da adibire a distaccamento. Da allora, nei successivi 17 anni, alterne vicissitudini hanno fatto slittare la realizzazione e ad oggi il distaccamento aeroportuale non dispone ancora di una sede propria”.

Per ovviare alla mancanza, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dall’Oppio, su suggerimento dello stesso Senatore Bergesio, ha quindi sollecitato ad Enac un apposito piano di investimenti, in ottemperanza degli standard del servizio antincendio aeroportuale dettati dalle norme in essere, che evidenziano l’obbligatorietà dell’intervento.

“In questi giorni – dice ancora il senatore della Lega, vcepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama -, il presidente Enac, avv. Pierluigi Di Palma, ha risposto di aver previsto di stanziare, per la copertura dei costi di realizzazione dell’intervento, un importo pari a 1,5 milioni di euro, allocati nel Piano Lavori 2025/2027. È inoltre possibile, in caso di necessità, prevedere un’anticipazione temporale dello stanziamento ed una rimodulazione economica”.

“Fondamentale l'intervento di Enac, che desidero ringraziare insieme al Ministero delle Infrastrutture e al Ministro Matteo Salvini, perché le risorse destinate all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi sono fondamentali per far sì che la Società di Gestione possa programmare una politica di rilancio per tutto il nostro territorio”.