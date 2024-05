Carrù, la lite di condominio a causa del pitbull dei vicini finisce in tribunale

Una coppia di coniugi albanesi, X.E. e Q.A., residenti a Carrù, deve rispondere in tribunale a Cuneo di minaccia aggravata nei confronti della loro ex vicina di casa. La situazione sarebbe stata così tanto esasperata al punto che la donna decise di trasferirsi.

Tutto sarebbe iniziato nel 2021, quando marito e moglie decisero di adottare un piccolo pitbull e la vicina, così come altri inquilini nel palazzo, aveva iniziato a lamentarsi del fatto che il cucciolo venisse lasciato libero nel cortile condominiale, senza museruola e che disturbasse la notte. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati alcuni vicini di casa che avevano assistito ad alcuni litigi tra la coppia e la destinataria delle minacce. Un altro inquilino, invece, ha di contro riferito di non aver mai sentito qualcuno lamentarsi "Il cane ogni tanto faceva qualche guaito – ha concluso- ma non dava fastidio”.

Il 16 luglio, si ascolteranno altri testimoni.