Caraglio, da ieri tempi più lunghi per il giallo e il verde al semaforo di via Cesare Battisti

Il tempo delle durate del giallo e del verde del semaforo di via Battisti a Caraglio, oggetto di polemica nei mesi scorsi, è stato prolungato per favorire il deflusso della circolazione.

La variazione è in funzione da ieri e a comunicarlo è la stessa l'Amministrazione comunale: “Dopo numerose segnalazioni, è stato richiesto l’intervento dei tecnici: il tempo del semaforo di via Cesare Battisti, direzione Dronero-Centallo è stato allungato di 2 secondi per il verde, arrivando a una durata 10 secondi, e di 1 secondo per il giallo, per una durata totale di 5 secondi. Sarà premura della Polizia locale monitorare l’intensità del flusso in direzione Cuneo - Dronero, onde evitare lunghe code”.



Vi sarà, quindi, un periodo di sperimentazione sotto il controllo della Polizia Municipale per garantire una circolazione scorrevole e sicura, soprattutto nei pressi delle scuole.

L'obiettivo è smaltire il traffico in entrata su Caraglio da Cuneo per evitare il formarsi di lunghe code e disagi.