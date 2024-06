Il ministro Calderoli in Granda per raccontare l’autonomia differenziata e sostenere i candidati della Lega [FOTO]

“Non un comizio, ma vorrei parlare di autonomia differenziata. E’ un anno che sono in giro per cercare di spiegare quali sono i concetti fondamentali del disegno di legge che porta il mio nome e mi piacerebbe che questo incontro fosse un’occasione per sapere qualcosa di più sull’argomento”.

A Saluzzo, nella sala gremita dell’Interno 2, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 31 maggio, è arrivato nientedimeno che il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in Granda per parlare di questo storico obiettivo della Lega insieme anche a Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario piemontese del partito.

Prima dell’assertivo intervento tenuto dall’esponente del Governo Meloni, l’appuntamento saluzzese non ha ovviamente potuto eludere il tema dell’imminente appuntamento elettorale e della necessità, in capo agli iscritti e simpatizzanti del Carroccio, di dare il massimo sostegno ai candidati cuneesi della Lega, quelli in campo alle regionali e alle europee, presentati sul palco dal coordinatore provinciale del partito, il senatore Giorgio Maria Bergesio.

A partire dal consigliere regionale uscente Paolo Demarchi, ricandidato a Palazzo Lascaris, del quale ha ricordato i risultati raggiunti nell'ultima legislatura a favore proprio del territorio, compreso l’impegno del ripristino della tratta della linea ferroviaria Saluzzo-Cuneo.

Con lui sul palco si sono avvicendati gli altri candidati. Simona Giaccardi, avvocato fossanese, presidente del Consiglio comunale di Fossano uscente e consigliera provinciale, in campo nella corsa a Palazzo Lascaris come anche la borgarina Katia Manassero, presidente di zona di Confartigianato, pure lei nella squadra che il Carroccio ha messo in campo per sostenere la candidatura a un secondo mandato del governatore uscente Alberto Cirio.

A completare la cinquina Matteo Gagliasso, altro consigliere regionale uscente, nuovamente schierato alle regionali nella continuità del percorso iniziato cinque anni fa così come ambisce alla conferma il santostefanese Luigi Genesio Icardi, che cinque anni fa fu tra i candidati consiglieri della Lega più votati in Piemonte e che in forza di quel successo elettorale, oltre che delle sue competenze, fu designato a guidare l’assessorato alla Sanità.

"La nostra provincia è sempre stata una Cenerentola. Con noi ne è aumentato il peso. Aiutateci a dare servizi ai cittadini”, il loro appello, mentre per le Europee l’invito è stato a votare Gianna Gancia, altra uscente, in lizza per Bruxelles ma anche per la Regione, dove il presidente Cirio l’ha contemplato nel proprio listino.

In sala il candidato a sindaco di Saluzzo Giovanni Damiano, uno dei quattro candidati al ruolo di primo cittadino a cui la Lega ha assegnato, ha detto Bergesio, lo “sforzo importante di cambiare il volto politico della città. La Lega ci crede, ti sostiene”.

Tra i presenti all’Interno 2, anche Gabriele Giletta, candidato sindaco della Lega per il Comune di Villanova Solaro nella lista “Insieme per Villanova”.