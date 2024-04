Alba, all'associazione Ludica la gestione del centro per ragazzi diversamente abili nell'H Zone

Prosegue l'opera di trasformazione dell'H Zone di Alba che sta cambiando volto grazie agli interventi che prevedono la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco, la nuova palestra al servizio degli istituti scolastici e un centro dedicato ai bambini diversamente abili, che sorgerà nel fabbricato delle ex scuderie della Caserma Govone, in continuità alla porzione già adibita a Centro Giovani.

Proprio questa struttura è stata protagonista di un'importante novità, come spiega l'assessore albese alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo: "Dopo la pubblicazione del bando comunale, la commissione esaminatrice ha stilato la classifica in base ai progetti pervenuti. Prima si è classificata l'associazione albese Ludica, seconda la cooperativa sociale Coesioni sociali, che si occupa già il bar e gli spazi della zona H. Nelle prossime settimane completeremo le procedure di affidamento". L'associazione Ludica è nata dall'iniziativa di un gruppo di genitori e si rivolge a ragazzi con disabilità grave e gravissima.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori stanno proseguendo gli interventi di competenza comunali. "A breve avremo una struttura importante e funzionale in grado di rispondere alle necessità dei ragazzi con la possibilità di usare gli spazi interni e il parco Sobrino in maniera condivisa con la comunità", conclude l'assessore Boschiazzo.