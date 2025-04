Gianluca Costa eletto presidente della Consulta Turismo e Sport di ANCI Piemonte

L’ottava Consulta di ANCI Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dedicata a Turismo e Sport, si è insediata ufficialmente nei giorni scorsi e durante la prima riunione operativa ha eletto nella carica di presidente l’avvocato Gianluca Costa, sindaco di Montà.

Già membro del consiglio direttivo regionale di ANCI Piemonte, Costa seguirà personalmente le attività del nuovo organismo, coordinandosi con il vicepresidente Nicholas Padalino e con la struttura operativa dell’associazione.

Ha dichiarato a caldo Gianluca Costa:

“Ringrazio il vicepresidente Nicholas Padalino e il presidente Davide Gilardino per la fiducia accordatami e mi impegno a mettere a disposizione della Consulta le mie competenze. Credo molto nel lavoro di squadra e nella sinergia tra i territori. Porto con me l’esperienza maturata in ambito turistico in un territorio d’eccellenza come quello di Langhe, Roero e Monferrato e le conoscenze acquisite in ambito sportivo come delegato assembleare della FIGC regionale oltre che, in passato, come consigliere comunale della Città di Torino, impegnato in Commissione Sport. Mi metto a disposizione fin da subito dei sindaci e degli amministratori piemontesi”.

Durante la riunione il vicepresidente Nicholas Padalino ha evidenziato l’importanza di sostenere le attività sportive e le strutture dei piccoli centri:

“Riteniamo fondamentale promuovere la collaborazione con le amministrazioni locali e supportare i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, nell’accesso ai bandi e alle opportunità presenti su scala regionale e nazionale. Penso, ad esempio, al tema che riguarda l’impiantistica sportiva. Il lavoro della Consulta andrà proprio in questa direzione”.

Ha chiosato il presidente Davide Gilardino:

“Sport e turismo contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei territori. Per questo auguro un buon lavoro alla consulta appena insediata. Lo sport non è solo una palestra di vita, ma favorisce anche l’inclusione mentre il turismo deve diventare sempre più uno dei motori fondamentali per i comuni. Abbiamo un territorio, costituito da peculiarità differenti, che merita di essere riconosciuto e valorizzato e il nostro impegno in tal senso è garantito”.