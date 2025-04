Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, cinque in corsa per la presidenza

Scaduta la mezzanotte del 7 aprile sono pervenute 27 candidature per il rinnovo degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano: una sola per la carica di presidente, 22 a membro del Comitato di amministrazione e 4 sia per la presidenza che per il Comitato.

Questo è quanto si apprende dal sito della Fondazione insieme al fatto che iI Consiglio Generale delibererà le nuove nomine dal 3 al 9 giugno.

Tra i nomi degli aspiranti presidente non risulta esserci quello di Giovanni Quaglia, personalità che avrebbe messo tutti d’accordo ma che non può essere della partita sia perché membro del cda dell’omonima Banca Spa, sia perché residente a Torino e non più a Genola.

Si sa, per certo, che sono in corsa per il ruolo apicale Francesco Villois, già presidente dell’associazione Amici dell’ospedale Santissima Annunziata, dimessosi qualche mese fa da consigliere comunale proprio per non incorrere nell’incompatibilità e Genziana Soffientini, vicepresidente uscente della Fondazione, ex segretario generale del Comune di Savigliano.

Ad aver presentato il curriculum per la carica di vertice ci sarebbero anche – secondo indiscrezioni – l’avvocato Enzo Gullino, già assessore e vicesindaco della città; Luigi Botta, giornalista e scrittore con un passato da consigliere comunale e il commercialista Lorenzo Cigna.

I vari curricula dovranno essere vagliati dall’apposita commissione prima di essere sottoposti a votazione.

Al momento i due candidati che sembrano avere le maggiori chances per succedere al presidente uscente Sergio Soave (non più ricandidabile perché giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo) sono Villois e Soffientini ma nulla è scontato.

Interessante evidenziare come, questa volta, le candidature siano fioccate copiose, più del doppio rispetto alle tornate precedenti.