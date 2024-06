La prevendita di Dogeverse termina il 3 giugno. Ultima occasione per investire nella prima meme coin multi-chain

Ultime ore per i ritardatari. Aumenta l’hype sulla criptovaluta multichain che chiude in anticipo sulla tabella di marcia a causa dell’enorme seguito registrato nella comunità crypto.

Dogeverse è un token innovativo che richiama il più famoso Dogecoin, la meme coin che, grazie a un market cap di oltre 8 miliardi di dollari, è nella top ten della classifica delle criptovalute più capitalizzate.

Il suo meme è un cane shiba inu (come doge) “Cosmo The doge”. Cosmo ha la capacità di saltare da una blockchain all’altra. Da Ethereum (ETH), a BNB Smart Chain (BNB), da Polygon (MATIC) a Avalanche (AVAX), da Base (BASE) a Solana (SOL). Il prezzo attuale è di $0.00031, che secondo gli esperti aumenterà anche di un 10x subito dopo il lancio. Mettendo in staking i propri token fin da subito inoltre sarà possibile ricevere ricompense passive con un APY al momento del 53%. I premi attuali per gli staker includono 6.088 DOGEVERSE per ogni blocco ETH risolto. Attualmente i token messi in staking hanno superato i 30 miliardi.

L’onda di Dogecoin e le previsioni per Dogeverse

Il termine della prevendita di Dogeverse è fissato per il 3 giugno, con il lancio atteso per il 5 giugno ore 10.00 UTC. Il listing è previsto su CoinMarketCap e CoinGecko, con successivo lancio su DEX e CEX.. Dogeverse ha superato ogni più rosea previsione, tanto che la prevendita sarà chiusa in anticipo. Sfruttando certamente il richiamo della meme coin per eccellenza DOGE, che dall’inizio dell’anno ha registrato un 70x, complice il riconoscimento come moneta di scambio per le transazioni fisiche, Dogeverse è un token più ecosostenibile rispetto a Dogecoin. Doge adopera infatti il meccanismo del Proof of Work, lo stesso di Bitcoin, molto dispendioso a livello energetico, mentre Dogeverse si muove su valute virtuali, che non utilizzano il proof of work.

Una forte spinta al progetto l’ha data anche la ormai quasi certa approvazione dell’ETF di Ethereum da parte della SEC potrebbe trascinare al rialzo sia ETH che i progetti ad essi correlati. Ecco perché trader e investitori si stanno attivando per comprare DOGEVERSE il prima possibile, per ottenere rendimenti e ricompense più elevate. La peculiarità della multichain permette ad un investitore di acquistare $DOGEVERSE su Ethereum in prevendita e di traslarlo su Solana successivamente grazie al meccanismo di bridging, beneficiando delle transazioni più economiche sulla blockchain.

Seguendo la roadmap del progetto gli analisti hanno stimato che il prezzo del token $DOGEVERSE potrebbe raggiungere $0,0016 entro la fine del 2025. Certo, molto dipenderà dalla capacità del team di fidelizzare la comunità, di implementare il progetto step by step tenendo Dogeverse sempre sulla cresta dell’onda.

Come acquistare Dogeverse

Per acquistare Dogeverse è necessario collegare il proprio wallet al widget della prevendita sul sito ufficiale. Ci sono varie opzioni tra cui scegliere. Una volta effettuata la connessione, è possibile scegliere di partecipare alla prevendita di Dogeverse su Ethereum, BNB Chain o Polygon. Si può inserire l'importo di ETH, BNB, MATIC o USDT che si vogliono scambiare con $DOGEVERSE e confermare la transazione nel wallet. Una volta conclusa la prevendita, sarà possibile richiedere i token $DOGEVERSE utilizzando lo stesso wallet e la stessa chain utilizzati per l'acquisto. $DOGEVERSE sarà negoziabile su tutte le principali blockchain e DEX. Per passare facilmente da una chain all’altra, gli utenti possono utilizzare il Dogeverse Bridge

Tokenomics

Dogeverse ha un'offerta totale di 200.000.000.000 di token, coniato su Ethereum, è unico nel suo genere in quanto può essere rivendicato, conservato e scambiato anche su Solana, BNB Chain, Base, Polygon o Avalanche utilizzando la tecnologia Wormhole e Portal Bridge. Il 15% della fornitura (30 miliardi di token) è allocato per la prevendita. Il 20% è dedicato allo staking, mentre la metà è riservata ai fondi del progetto e al marketing. Il 20% alla liquidità e ai fondi per l’ecosistema, mentre il restante 5% (circa 10 miliardi di token) sono riservati al lancio sugli exchange.

Roadmap

La Roadmap del progetto Dogeverse prevede diverse fasi ben definite.

La prima prevedeva il lancio del sito web e dei canali social, nonché la scrittura del contratto.

La seconda, quella attuale, vede lo sviluppo della community, che decreterà il vero successo del token, e il lancio della prevendita. In questa fase sono stabiliti i protocolli di sicurezza. Gli Smart contract di prevendita, sono stati creati sulla base della tecnologia Web3Payments, che è alimentata da Web3Toolkit. Utilizzando la loro collaudata tecnologia di smart contract, le informazioni di acquisto per gli acquirenti di prevendita vengono archiviate in modo sicuro sulla chain.

La terza fase riguarda il lancio sugli exchange CoinMarketCap e CoinGecko. È una fase di transizione che precede quella della espansione e del listing su DEX. La fase finale vedrà il listing su CEX, l’incremento degli incentivi per la community e del marketing.

