La dietologia è scienza, non moda: incontro con il dietologo Giorgio Calabrese

"La dietologia è una scienza, non una moda": lo chiarirà in un incontro aperto al pubblico, organizzato dal Rotary Saluzzo, il medico dietologo Giorgio Calabrese, sabato 8 giugno alle 18 al teatro Don Bosco di via Donaudi. Per info: 337 234968.

Calabrese, specializzato in Scienza dell'Alimentazione, docente universitario, consulente scientifico del ministero della Salute e ricercatore, è ospite di numerose trasmissioni televisive ed è considerato uno dei maggiori esperti in materia di diete e nutrizione.

Si presenta come un nutrizionista equilibrato, mai estremista, consapevole dei tempi in cui viviamo e nemico delle mode alimentari che di tanto in tanto salgono alla ribalta. “L’alimentazione è la medicina del futuro”: spiegherà che nutrirsi è si un fatto di esigenza meccanica, ma dall’altra parte bisogna entrare nell’ottica che il rapporto con l’alimentazione è come decidere se prendere o meno un farmaco.

Ingresso libero.