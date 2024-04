In Granda è tornata la neve: precipitazioni anche a bassa quota, temperature in calo [FOTO]

Risveglio imbiancato per buona parte della provincia di Cuneo che, come previsto, questa mattina, lunedì 22 aprile, ha visto il ritorno della dama bianca.

Attenzionate le strade, in particolare l'autostrada Torino-Savona, per possibili criticità legate al maltempo, mentre, in relazione al brusco calo delle temperature, in molti comuni è stata disposta l'ordinanza per la proroga dell'accensione dei caloriferi.

"Nel raccomandare a tutti la massima prudenza, - fanno sapere dal Comune di Mondovì - si ricorda che per segnalazioni e informazioni è attivo il numero 0174 559205. Considerato che le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, si comunica che sull’intero territorio comunale è autorizzato il prolungamento dell’accensione di tutti gli impianti termici di climatizzazione fino al 29 Aprile 2024 compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.4 comma 5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74".

Intanto il bollettino dell'Arpa, che verrà aggiornato alle 14 di oggi, prevede che in Granda le temperature scenderanno tra 0 e 5 gradi. “Precipitazioni: al primo mattino, deboli o moderate a ridosso delle Alpi sud-occidentali e sul settore orientale, in progressiva estensione al resto della regione in mattinata, con valori moderati diffusi, più deboli al nordovest; attenuazione sulle Alpi occidentali in serata; i picchi più intensi a ridosso dei rilievi meridionali e sulle pianure al confine lombardo. Quota neve in ulteriore calo fino a quote collinari di 400-600 m tra Cuneese e Astigiano, 800-1000 m altrove”.

Martedì 23 aprile temperature comprese fra 0 e 9 gradi. Precipitazioni: “deboli sparse e intermittenti, ancora localmente moderate al mattino sul settore orientale; generale esaurimento in serata. Quota neve in rapido rialzo dai 600-800 metri ai 1000-1100 metri”.