Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2024 conferma la formula e cresce aggiungendo una “stube”

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2024 si svolgerà da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo, in via Aldo Viglione 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta.

La settima edizione dell’Oktoberfest ufficiale Paulaner, che riproduce fedelmente e in miniatura quello originale di Monaco di Baviera, si presenta uguale nella formula sperimentata con successo l’anno scorso, con aperture settimanali dal giovedì alla domenica su tre week end consecutivi per un totale di 12 giorni di apertura complessivi.

Ancora una volta l’evento organizzato dalla cuneese Sidevents Srl si reinventa nell’allestimento degli spazi disponibili, confermando tutte le peculiarità presentate nella scorsa edizione con l’aggiunta di una seconda “stube”, per poter accogliere meglio il pubblico anche quando il padiglione principale è pieno. L’evento quindi sarà aperto, sempre a ingresso libero, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, da giovedì 3 a domenica 6 ottobre e da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2024. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma e sull’organizzazione si possono trovare sul sito Internet ufficiale https://www.oktoberfestcuneo.it .

“Cambiare per innovare, far crescere e migliorare l’evento sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, si può dire che è sempre stato nella nostra natura – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -. Anche se in alcune occasioni si è trattata di una scelta praticamente obbligata, come quando abbiamo dovuto abbandonare Piazza d’Armi per lasciar spazio a Parco Parri. Così è in buona parte anche quest’anno, in quanto in una parte marginale dell’area antistante il Palazzetto dello Sport partiranno a breve i lavori per la realizzazione di una nuova palestra. Per noi è stata l’occasione per tornare ad una disposizione simile a quella delle prime edizioni, con un unico ingresso che da prima accesso al luna park e quindi al beer garden, alle due stube e infine al padiglione principale, cuore dell’evento. Facendo di necessità virtù, andremo anche a migliorare la viabilità di ingresso e di uscita dall’evento nel segno della sicurezza, facendo posto alle auto in un ampio parcheggio su un prato adiacente corso De Gasperi e pedonalizzando tutto il tratto di Via Viglione che conduce davanti all’entrata del Paulaner Oktoberfest Cuneo. Crediamo che in questo modo entrare e uscire risulterà più semplice e più ordinato, soprattutto siamo soddisfatti di essere riusciti ancora una volta ad offrire qualcosa di più, senza peraltro perdere nulla di quanto avevamo già messo in campo precedentemente, pur partendo da una situazione di potenziale difficoltà. A breve vi aggiorneremo sul programma e sugli altri dettagli, intanto seguiteci sui nostri canali social, vi terremo aggiornati passo dopo passo!”