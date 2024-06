“Agricoltura e turismo. Diritti e doveri di un binomio vincente”, convegno Confagricoltura a Grinzane

Giovedì 13 giugno, dalle 9.30, al castello di Grinzane Cavour (via Castello 5), avrà luogo il convegno dal titolo “Agricoltura e turismo. Diritti e doveri di un binomio vincente” organizzato da Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo. All’incontro è prevista la partecipazione di diversi ospiti di rilievo che approfondiranno il rapporto sinergico tra agricoltura e turismo dal punto di vista operativo, normativo e giuridico e, a seguire, un confronto in tavola rotonda. Per informazioni chiamare il numero 0171/692143 (interno 7) o scrivere a eventi@confagricuneo.it. Prenotazione consigliata al link https://forms.gle/XAimXR8sL11iSTNV6.

“Come ha recentemente illustrato il Rapporto Cuneo 2024 della Camera di Commercio di Cuneo il turismo nelle nostre zone è in crescita con 2 milioni di presenze nel 2023 e oltre 800mila arrivi e un aumento annuale del 7,9% per l’ente Turismo Langhe, Monferrato Roero e del 9% per l’Atl del Cuneese. Questi dati avviano una riflessione sull’incidenza del turismo sul nostro territorio e, in particolare, in rapporto all’agricoltura – spiega Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo -. Oltre al sensibile aumento dei dati, il turismo è cambiato molto negli ultimi anni: grazie anche al fascino dei nostri territori, assistiamo ad una crescita delle attività outdoor che favoriscono un maggiore interscambio tra turisti e aziende agricole. È necessario, tuttavia, prendere in considerazione il punto di vista differente tra chi visita il territorio e chi ci lavora: da un lato il turista vuole scoprire sentieri e vigne, dall’altro l’agricoltore spesso assiste al passaggio dei turisti sulle sue proprietà o nelle vicinanze, con l’insorgere di una serie di problematiche. L’obiettivo del convegno a Grinzane è proprio quello di analizzare queste criticità e cercare soluzioni, attraverso accorgimenti e una presa di responsabilità maggiore da parte dei diversi attori coinvolti. Grazie all’intervento dei colleghi delle Unioni Provinciali di Siena e Brescia, potremo avviare un confronto con altre due realtà che vivono un rapporto tra turismo e agricoltura molto simili a quello della provincia Granda”.

Il programma dell’evento prevede la registrazione dei partecipanti alle 9.30 e l’avvio ai lavori alle 9.45 con i saluti istituzionali e l’introduzione di Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo che esaminerà il rapporto tra flussi turistici e aziende agricole. A seguire Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, approfondirà i numeri del turismo in Langa mentre, l’avvocato del Foro di Cuneo Jacopo Morra spiegherà gli aspetti giuridici relativi alla responsabilità e alla tutela della proprietà privata. Infine, Ezio Michelis, presidente SOSEC Piemonte – Struttura Operativa Sentieri e Cartografia, illustrerà la normativa e la gestione dei sentieri in ambienti rurali.

Alle 11 è prevista una tavola rotonda, moderata da Anna Gagliardi, capo ufficio stampa di Confagricoltura, a cui interverranno: Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Alessandro Bottallo, segretario della zona di Alba per Confagricoltura, Gianluca Cavicchioli, direttore Unione provinciale agricoltori di Siena, Sergio Germano, presidente Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Pietro Maimone, direttore Dipartimento di prevenzione ASL CN2 e Gabriele Trebeschi, direttore di Confagricoltura Brescia.

Il convegno è valido per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta e per gli iscritti al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.