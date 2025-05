Dal pomeriggio attesi rovesci e temporali: allerta gialla anche sulle pianure tra Torinese  e Cuneese

Interesseranno soprattutto la parte settentrionale della regione, arrivando però a lambire le zone di pianura al confine tra Torinese e Cuneese, i forti temporali attesi a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 4 maggio. A darne avviso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa), che per oggi e domani ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in tutte le zone del Nord Piemonte.

La stessa agenzia scriveva ieri che "nella giornata di domani, una vasta area di bassa pressione situata sull’Europa settentrionale inizia a espandersi verso sud, avvicinandosi al Nord Italia. Questo movimento porta a un progressivo calo della pressione in quota, anche se la depressione rimane ancora abbastanza distante da determinare effetti meteorologici particolarmente significativi. Tuttavia, a partire da domani pomeriggio (domenica, ndr), l’area depressionaria raggiungerà l’arco alpino, causando un marcato peggioramento del tempo sul Piemonte. In particolare, i primi rovesci e locali temporali sono attesi dalle ore centrali di domani (oggi, ndr) a partire dai rilievi alpini, in rapida estensione alle zone di pianura nel corso del pomeriggio e in intensificazione con valori moderati o forti. Le pianure a Nord del Po e le aree settentrionali al confine con la Lombardia sono le zone in cui si prevedono i fenomeni più intensi e persistenti, dove non si escludono locali grandinate, fulminazioni e raffiche di vento".

Poco fa l’aggiornamento: "Dal pomeriggio rovesci e temporali in spostamento verso est ed estensione alle zone di pianura, più intensi e persistenti sul settore centrale e settentrionale, in particolare dalla serata. Le condizioni di maltempo continueranno anche domani (lunedì, ndr), con precipitazioni moderate e diffuse, anche a carattere di temporale, localmente forti sulle aree al confine con Lombardia e Liguria centrale. Martedì ancora precipitazioni diffuse, con locali fenomeni intensi a est".