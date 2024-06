In occasione della Festa della Repubblica a Nucetto è ripartita la rassegna "Un libro al museo"

Appuntamento oramai fisso per l'estate nucettese, dove nell'area esterna dei Musei di Nucetto in Via Lungo Tanaro presso la stazione ferroviaria, vengono presentati nei primi week end dei mesi da giugno a settembre, libri di autori locali.



Dopo un primo momento istituzionale, vista la ricorrenza della "Festa della Repubblica" il sindaco Enzo Dho ha consegnato alle/ai giovani diciottenni di Nucetto presenti una copia della Costituzione italiana, si è poi passati alla presentazione dei lavori con "Margherita - cinque storie d'amore" di Romano Nicolino che ha dialogato con la giornalista Paola Scola per raccontare circa le modalità e gli stimoli che lo hanno portato a scrivere questi racconti. Si è poi passati al libro scritto da Roberto Moriani "Alle sorgenti del Tanaro - tra storia e leggenda", dove l'autore a spiegato al pubblico presente come è nata l'idea di questo libro e come si è sviluppata la stesura a partire dalle interviste alle persone fino alle ricerche nei vari archivi, un libro che racconta e documenta la storia delle terre di confine alle sorgenti del Tanaro nel cuore delle Alpi Liguri.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà per la prima domenica di luglio con nuovi autori e nuove proposte letterarie.