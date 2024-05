Appuntamenti nella Granda in programma per questa domenica di maggio

Sono tante le iniziative in calendario per oggi, domenica 19 maggio. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Cuneo fino a questa domenica è in programma il Cuneo Montagna Festival, con incontri, presentazioni, musica, spettacoli, passeggiate e molto altro, dal titolo “Animalpina”.

Oggi sono previsti tanti eventi in città: musica nelle strade, film e documentari al cinema Monviso, balli occitani itineranti, laboratori per bambini e tanto altro. Appuntamento con la prova delle mongolfiere di John Aimo Balloon e Milano Mongolfiere a volo frenato in Piazza Galimberti dalle 16.00. Dalle 15.00 alle 19.00 presso il Cinema Monviso si terrà la rassegna Cronache dalla fine del mondo con documentari selezionati dal Nuovi Mondi Festival. Al Baladin dalle 17.30 presentazione di libri con accompagnamento di Filippo Cosentino. Il festival si chiuderà al cinema Monviso alle 21.00 con la proiezione del documentario di Fredo Valla “Ambin, la roccia e la piuma”. Programma completo e info: www.festivaldellamontagna.it e www.facebook.com/festivalmontagna

Domenica 19 maggio Savigliano ospita "QuintEssenza": le principali piazze, vie e chiostri si trasformeranno in uno straordinario itinerario storico-artistico-olfattivo della città. Erbe aromatiche, piante officinali, spezie ed essenze, creme di bellezza, tisane purificanti, ma anche florovivaismo, monili artigianali di design, oggettistica. Piazza Santarosa, che diventa la “piazza delle erbe”, si veste di colori e sprigiona i profumi, le proprietà e le virtù delle erbe officinali e delle essenze. Piazza Cesare Battisti ospita il “giardino a cielo aperto”, con fiori primaverili, gerani, surfinie, aromatiche, perenni fiorite, servizi per il verde arboreo ornamentale, piante da ornamento e da giardino. Manufatti artigianali sono invece i protagonisti delle “vie degli Hobbisti” da percorrere nel centro storico e lungo le vie commerciali di Savigliano. In Piazza Molineri “l’isola del verde e dei profumi”: un angolo dedicato ai fiori e al giardino. Piazza Cavour ospita le aziende agricole produttrici delle associazioni di categoria mentre Via Garibaldi, oltre ad ospitare il Corso di laurea in Tecniche erboristiche, ospita l’Area Kids.

Info: www.entemanifestazioni.com

Appuntamento oggi, domenica 19 e lunedì 20 maggio, con “La Primavera del Castellinaldo”, degustazioni, masterclass e approfondimenti al Castello di Magliano Alfieri. La prima giornata è aperta al pubblico, lunedì sarà dedicato agli addetti ai lavori e ai giornalisti.

Domenica dalle 10.00 alle 19.00 sarà proposta una libera degustazione di Castellinaldo Barbera d’Alba DOC (produttori dell’Associazione Vinaioli del Castellinaldo) in abbinamento a Gorgonzola DOP e Crudo di Cuneo DOP. Alle 17.30 si svolgerà una masterclass sul Castellinaldo Barbera d’Alba Doc, condotta dal giornalista Giancarlo Montaldo. L’evento è organizzato dall’Associazione Vinaioli del Castellinaldo. Info e prenotazioni su: www.eventbrite.it/e/biglietti-la-primavera-del-castellinaldo-888725942217

Ad Acceglio oggi, 19 maggio, è in calendario la Sagra del Narciso, manifestazione organizzata dalla Proloco che prevede la presenza di un mercatino, la S. Messa con la benedizione dei narcisi e nel pomeriggio accompagnamenti musicali e animazioni.

Locandina su: www.vallemaira.org/eventi/sagra-del-narciso

Sempre nella vallata, appuntamento con le passeggiate culturali organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira volte alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo e realizzate in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira.

Oggi, domenica 19 maggio, le passeggiate con accompagnatore permetteranno di scoprire la Borgata Serremorello situato nel vallone di Albaretto di Macra, proseguo per la Chiesa Parrocchiale dedicata a Maria Assunta, per giungere a Borgata Garino. Salita, attraversando Borgata Cucchietti a Borgata Colletto con bella vista panoramica, con ritorno a Serremorello.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 10.00 ed arrivo alle ore 12.30/13

Ritrovo a Borgata Serremorello di Albaretto Macra davanti al Punto visita Bottai.

Nel pomeriggio programmata la passeggiata culturale a Celle di Macra, partendo da Borgata Chiesa, visita della Cappella di San Sebastiano con gli affreschi medievali per proseguire alla volta delle Borgate di Serre e Ruà per conoscere due caratteristici villaggi alpini della Valle Maira. Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17.00/17.30. Ritrovo a Borgata Chiesa di Celle di Macra davanti Parrocchiale.

Le passeggiate sono gratuite. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

A Monastero Vasco torna fino a lunedì 20 maggio “Un Asino per amico – Antica Fiera di maggio”. Questa mattina alle 9.30 partirà la sfilata con il taglio del nastro e l’inaugurazione della fiera prevista alle 10. Alle 11 verrà inaugurata la mostra Alterlegocuneo, poi ci sarà il pranzo sotto la tenda. Per tutta la giornata Luna Park, esibizione della Banda Musicale di Villanova Mondovì, giochi per bambini con “Tondo Pesto”, mostra trattori d’epoca, antichi mestieri, associazione Sbandieratori e Musici della Città di Grugliasco, l’allegria de I Magnin dul Munustè, l’esibizione dell’asino Pinocchio e di Prismabanda Street Band. Alle 18 è in programma “Musica da camera d’aria”, giro ciclistico in musica. Gran finale lunedì con la cena sotto la tenda, accompagnato dalla musica dal vivo dei Freaky Tuesday e l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Info: www.facebook.com/comunemonasterodivasco

Quest’anno torna LangArte, la sagra che si propone di valorizzare le peculiarità paesaggistiche, artistico‐ culturali ed enogastronomiche di Rocca Cigliè. Questa domenica, dalle 9 in avanti, ci saranno gli stand enogastronomici e le bancarelle con le creazioni artistiche. Si potrà salire sulla Torre, ammirare gli acquerelli di Luciana Audisio nella Cappella dell’Assunta e gli scatti di fotografi amatoriali esposti nel centro culturale sulla piazza della Torre. Per gli amanti dello sport ci saranno i tour in e‐bike della Pro Loco alla scoperta di strade e sentieri. Ad intrattenere i più piccoli, il “Ludobus”. Nel pomeriggio, dopo il pranzo delle 13 nella Sala Polivalente su prenotazione, sono in programma lo spettacolo musicale dei “No‐ Basi” alle 16, la merenda con “Curniela” e l’aperitivo al tramonto. Info: pagina Facebook proloco Rocca Cigliè e www.comune.roccaciglie.cn.it/it-it/home

Torna questa domenica a Scagnello la gara dei cani da tartufo e mostra canina per cani di tutte le razze. Si comincerà con la gara dei cani con ricerca simulata “Memorial Alessia e Andreino Lerda” con inizio alle 10 (iscrizioni dalle 9, omaggi a tutti i partecipanti, iscrizione gratuita, “Premio affinità”). Alle 12.30 ci sarà il pranzo su prenotazione, La mostra canina comincerà alle 13.30 con l’apertura delle iscrizioni. Alle 15 l’inizio del giudizio e alle 18 il ring d’onore. Numerosi i premi: al miglior esemplare di ogni razza, con premi fino al quinto classificato e omaggi. Premi speciali per Miglior affinità tra meticcio e padrone, tra il cane e il trifulao, la Miglior coppia e il Miglior gruppo. ne saranno assegnati altri sul campo a discrezione della giuria.

In Piazza Risorgimento ad Alba oggi, a partire dalle 11.00 fino alle 19, torna la Giornata del Naso Rosso Arcobaleno organizzata dai calorosi clown-terapisti di V.I.P Alba-Bra ODV. La manifestazione prevede esibizioni mozzafiato, attività ludiche e attrazioni per tutti, grandi e piccini. Gli affettuosi clown-terapisti saranno riconoscibili dal loro camice distintivo di VIP Italia, con il messaggio "Viviamo in Positivo" sul retro, colletto rosso e maniche a righe, simboli di speranza e allegria. Sarà anche un giorno di solidarietà con la raccolta fondi per sostenere i progetti ispiratori di V.I.P ViviamoInPositivo ITALIA ODV. Info: pagina Facebook dell’associazione Arcobaleno VIP Alba Bra.

In questo fine settimana a Valloriate si festeggia San Venanzio con l’evento “Sotto il cielo di Valloriate”. Questa domenica, 19 maggio, alle 10.30 ci sarà la Santa Messa e processione per le vie del paese, alle 12.30 il “Pranzo di comunità” su prenotazione. Nel pomeriggio si svolgeranno una serie di attività aperte a tutti nell’area antistante il Municipio: lezioni di arrampicata per bambini e adulti, giochi per bambini, mostra di artisti locali e live painting, raccolta delle erbe insieme a Barbara Milanesio, esperta di piante officinali. Info: www.facebook.com/distrettomontagnafutura

A Bra in questo fine settimana appuntamento con il Salone del Libro per ragazzi che si terrà presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya fino ad oggi, 19 maggio. La nuova edizione è dedicata alle grandi avventure di Marco Polo, nel 700esimo anniversario della morte dell’esploratore veneziano. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare (dalle 9 alle 20 ad ingresso libero) la grande mostra mercato realizzata in collaborazione con le librerie braidesi che conta oltre 11 mila titoli dedicati ai più giovani. Tanti gli eventi in programma: laboratori, incontri con gli autori e svariati momenti di divertimento. Per parteciparvi è consigliata la prenotazione. Oggi alle 17, presso il teatro Politeama Boglione si terrà la consegna del premio “Giovanni Arpino”, importante riconoscimento a livello nazionale dedicato ai migliori scrittori di letteratura per ragazzi. A seguire lo spettacolo di danza contemporanea degli atleti de “Il Sole a mezzanotte”. La Croce Rossa Italiana proporrà: truccabimbi, palloncini e manovre salvavita.

Info: www.turismoinbra.it

Curata da Franco Brancaccio e allestita nella sede della Castiglia, l’antico Castello dei Marchesi di Saluzzo, la Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo si propone di raccontare storie di antiquariato e oggetti pregiati e antichi proseguendo e, anzi, rilanciando la scia del successo che la storica manifestazione saluzzese ha saputo ottenere negli anni. Oltre all’esposizione di opere antiquarie provenienti da gallerie nazionali e internazionali, per l’occasione, l’entrata e il cortile interno del Castello volgeranno uno sguardo all’antiquariato da giardino con gli allestimenti firmati dal grande architetto internazionale Paolo Pejrone. La mostra sarà visitabile negli spazi della Castiglia fino ad oggi, 19 maggio, dalle 10 alle 20. Info e costi: www.startsaluzzo.it

Sempre a Saluzzo torna questa domenica, in piazza Cavour sotto l’Ala di ferro, l’amatissimo e simpatico appuntamento di “Nen Mac Tabui”, manifestazione al suo terzo anno di vita all’insegna del divertimento e dell’informazione, dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non. Dalle 10 si svolgeranno percorsi di mobility e i giochi di attivazione mentale a cura di “Insieme Felici” di Sara Mauro aperti a tutti i partecipanti.

Dalle 10 alle 14 saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera. È richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio). Tutti i partecipanti riceveranno la bandana e un pacco gara ricco di omaggi. A tutti i bambini verrà dato in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore. Alle 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale di cane con accompagnatore aperta a tutti, meticci e non. Info: nenmactabui@gmail.com

A Busca oggi, domenica 19 maggio tornerà, nel parco di Ingenium presso l’ex Convento dei Cappuccini, la manifestazione “A tavola col mondo”, un momento di incontro tra culture e persone intorno a piatti tipici dei vari Paesi. L’evento comincerà alle 11 con l’accoglienza, un aperitivo con musica e l’appello delle nazionalità; alle 12.30 è previsto il pranzo condiviso. Nel pomeriggio sono in programma musica, laboratori per bambini, biblioteca vivente e giochi; la festa si chiuderà con l’aperitivo interculturale con animazione musicale dalle 17.30 alle 19. Il pranzo si svolgerà in modalità pic-nic: ogni partecipante è invitato a portare un piatto tipico del proprio Paese di provenienza da condividere. Non è necessario prenotarsi ed è possibile unirsi alla festa in qualsiasi momento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Info: www.facebook.com/comunedibusca

Cissone in Festa si svolgerà fino al 20 maggio. Questa domenica dalle 10 sono previsti l’esposizione e la benedizione dei trattori, a seguire il pranzo alla piemontese, alle 15.30 il trekking naturalistico, alle 20 la grigliata e alle 22 la serata danzante. Info e programma completo: www.comune.cissone.cn.it

Questa domenica torna a Mondovì Piazza la “Monregale Classic”, raduno di auto d’epoca. La manifestazione, organizzata dall’associazione La Funicolare e da un gruppo di amici appassionati, prevede il ritrovo in Piazza Maggiore per proseguire con la tappa al Santuario di Vicoforte ed infine terminare, dopo percorso panoramico, con il pranzo a Lurisia Terme presso la Stagionatura Marchisio. Info: www.facebook.com/IatMondovi

Domenica 19 maggio alle 14,30 è in programma una biciclettata campagnola nelle campagne tra Caraglio e Dronero con le Guide di Chamin. Itinerario adatto a tutti su strade asfaltate comunali e un po’ su sterrato, ma sempre in piano. Sul percorso si visiterà il monastero femminile di Monastero di Dronero. Si passerà sotto la “Torrazza” del XI secolo e si vedrà ciò che rimane della ex- linea ferroviaria Dronero – Busca. Durante la pedalata ci sarà la possibilità di piccolo momento conviviale presso l’Ostello del Monastero. Iscrizione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/LeGuidediChamin

Al Castello di Govone a maggio è in programma Regalmente Rosa, storica manifestazione con un intero mese di eventi per celebrare la primavera e il fascino dei giardini storici impreziositi dalla fioritura delle rose antiche, tanto care a Re Carlo Felice di Savoia che tra queste mura trovava sollievo e ristoro durante i periodi di villeggiatura.

Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo (cappella reale) saranno aperti alle visite ogni fine settimana. La stagione musicale Govone Smart Musica prevede per oggi alle 17.30 il concerto con il Trio Estemporanea. Tutte le domeniche del mese di maggio una guida dedicata accompagnerà i visitatori nella visita al Roseto di Re Carlo Felice. Info e programma completo: www.castellorealedigovone.it

Musica e spettacoli

L’Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound organizza un recital di grande pregio culturale “Musica Colta al Femminile” che si terrà questa domenica 19 maggio alle 18 presso la sala del Diamanti della sede dell’Istituto a Belvedere Langhe. L’evento è frutto di una collaborazione con l’EUR spettacoli Pesaro con l’alto patrocinio dell’Unione Europea, per la realizzazione una serie di eventi musicali che si stanno svolgendo in tutta Italia dedicato a mettere in luce il genio della composizione musicale femminile. Si tratta di una grande occasione di cultura e prestigio. Info: www.belvederelanghebuddhameditationcenter.org

In occasione della festa patronale di San Ponzio a Pradleves il centro polifunzionale Abrì ospiterà un concerto dei Lou Pitakass, oggi domenica 19 maggio, alle 15.30, per un pomeriggio di musica in compagnia. Info: www.emotionalp.com

Castelli aperti, arte e musei

Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Monteu Roero, di Roddi, di Saliceto, di Govone, della Manta, di Pamparato e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

A Monteu Roero l'associazione Bel Monteu propone per oggi, domenica 19 maggio, dalle 10.00 alle ore 18,00 visite guidate agli antichi sotterranei e al Castello di Monteu Roero.

Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche

Il Castello della Manta aderisce alla giornata mondiale della biodiversità , che promuove un programma di iniziative volte a far conoscere e dare valore al patrimonio di biodiversità del nostro Paese a partire dall'esperienza della Fondazione nei suoi Beni. Oggi è in programma una camminata guidata con due guardiaparco. Info: https://fondoambiente.it/eventi/camminate-nella-biodiversita-al-castello-della-manta

A Mondovì, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è da non perdere la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca.

Info: www.baroccoecaravaggio.it

Il Castello di Pamparato aprirà le sue porte con una serie di visite guidate su prenotazione. Oggi, domenica 19 maggio, visite alle 10.30 e 15.30. Biglietto intero 8 €; ridotto (6-14 anni) 5 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/visita-in-castello-maggio

Il castello della Margarita possiede un magnifico parco alla francese e conserva diversi ambienti, ciascuno studiato per avere caratteristiche peculiari di natura storica, botanica ed ambientale. Questa domenica il giardino verrà aperto per tutto il giorno con la possibilità di fare visite guidate su prenotazione. Info: www.castellodellamargarita.com/eventi

La mattina di questa domenica le strade di Bra ospiteranno una singolare passeggiata alla scoperta di frammenti di Storia e di una manciata di storie cittadine rilette attraverso le parole di Giovanni Arpino, il più noto cantore della realtà braidese immortalata in molte opere, a partire dal celebre "L’ombra delle colline" che proprio 60 anni fa, nel 1964, vinse il Premio Strega.

Il punto di partenza è fissato alle ore 10 davanti al teatro Politeama. Avvalendosi delle citazioni di Arpino interpretate da Maura Boccato, Maria Grazia Mauro e Pietro Salvetti, lo storico Fabio Bailo prenderà per mano i presenti conducendoli nella Bra di ieri e dell’altro ieri, in un itinerario tra storia, cronaca e aneddotica. Percorrendo le strade cittadine saranno evocati nomi e volti famigliari, luoghi e attività che hanno fatto la storia del Novecento braidese.

Partecipazione libera e gratuita. Info: www.turismoinbra.it

Oggi, 19 maggio, sarà una giornata intensa ed interessante tra la bellezza del parco, le stanze e il museo etnografico del Castello di Rocca de’ Baldi.

Dalle 9.00 alle 18.30 nel parco i volontari del Castello proporranno un mercatino con oggettistica vintage e gadget; la Società per gli Studi storici della provincia di Cuneo offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della loro biblioteca; la Proloco roccadebaldese è presente con il suo progetto di recupero, promozione e valorizzazione del fagiolo tipico di Crava.

A partire dalle 15.00, poi, nel Parco del Castello di Rocca de’ Baldi inizierà "Di voci, immagini e suoni all’ombra di alberi secolari". Un pomeriggio di poesia orale e visiva, di prosa, con la partecipazione dei poeti e gli scrittori che hanno aderito alla VI edizione del non-concorso, dedicato agli alberi, “Seminare parole nella terra”, e di quanti vorranno liberamente condividere i loro componimenti. Il suono del gruppo di musica occitana l’Adrech accompagnerà le letture.

Nel corso della giornata, per chi lo desidera, vi è l’opportunità di visitare il castello e il Museo etnografico Augusto Doro. Evento aperto alla partecipazione di tutti, che sarà svolto anche in caso di maltempo essendoci spazi coperti. Info: www.facebook.com/roccadebaldi

Questa domenica e il 26 maggio a villa Oldofredi Tadini di Cuneo sarà esposta, all’interno delle varie sale aperte al pubblico, una mostra delle ceramiche collezionate nel tempo dalla nobile famiglia, signori del Lago di Iseo e della Franciacorta, giunti a Cuneo nel 1848 durante le vicende del Risorgimento italiano. Infatti, Ercole Oldofredi Tadini fu uno dei principali artefici delle Cinque Giornate di Milano e, poi, in Piemonte, stretto collaboratore di Camillo Cavour.

Durante i giorni di apertura saranno esposte alcune decine di servizi da tavola, da caffè e da tè, oltre a ceramiche ornamentali, che partono dalla seconda metà del 1700 fino agli anni Quaranta del Novecento. La visita comprende, oltre al giardino “alla francese” risalente al XVII secolo, la Cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti, i ricordi della Sindone di Torino e altre testimonianze religiose; il piano nobile della casa, con la successione dei salotti arredati con mobili d’epoca, e ricca di cimeli risorgimentali; il primo piano con le camere da letto.

I visitatori saranno accolti e guidati dagli attuali proprietari, discendenti degli Oldofredi Tadini, che vi risiedono tuttora. La villa sorge in via Ercole Oldofredi Tadini a Madonna dell’Olmo di Cuneo.

Prenotazione obbligatoria, info: www.villaoldofreditadini.it

A Niella Tanaro si potranno visitare gratuitamente, in presenza di un accompagnatore turistico volontario, la Parrocchiale, la Confraternita di Sant'Antonio e le altre cappelle del paese che custodiscono interessanti affreschi dei secoli XV e XVI. Le visite sono previste per tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 18 con ritrovo nella Confraternita. Verosimilmente intorno alla metà del secolo XIV da Niella Tanaro si trasferì a Torino la casata di pittori niellesi Jaquerio, alla ricerca di ambienti che offrivano più attraenti occasioni di lavoro. Alla fine del 1300 a Torino da Giovanni nacque Jacopo Jaquerio, il maggior esponente della pittura tardo-gotica piemontese. Niella Tanaro custodisce ancora oggi un patrimonio di testimonianze pittoriche, in parte da scoprire, che documentano una vivacità di espressioni artistiche, forse dovuta alla posizione geografica che la rendeva un frequentato incrocio dove la cultura aveva modo di diffondersi con maggior facilità e dove le botteghe di artisti si incontravano scambiandosi nuove esperienze. Info: www.proloconiellatanaro.com

Al Museo Civico Mallé di Dronero è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.