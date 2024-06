Camera di Commercio agli Artigiani, ora la presidenza dell'Atl cuneese ai Commercianti

Definito il nuovo assetto alla Camera di Commercio con l’elezione al vertice di Luca Crosetto, presidente di Confartigianato, si apre la partita dell’Atl Cuneo.

Mauro Bernardi, l’attuale presidente dell’Azienda turistica cuneese, nominato nel Cda della Fondazione CrCuneo, cederà il passo probabilmente a un rappresentante espresso questa volta da Confcommercio.

Non sarà un cambio repentino, ma le sue dimissioni – non fosse altro per bon ton istituzionale – dovrebbero arrivare all’indomani del voto regionale.

Circolano da alcuni giorni già varie ipotesi, al momento in fase di studio, quasi tutte comunque espressione del mondo Confcommercio, che – dopo il via libera a Crosetto all’ente camerale – chiede spazio nell’Atl.

I nomi sono quelli di Giorgio Chiesa, presidente degli albergatori della provincia, Danilo Rinaudo, presidente dell’Ascom del Saluzzese, e di Michele Pianetta, vicepresidente Conitours, il consorzio degli operatori turistici del Cuneese, del quale fa parte anche Rinaudo.

A proposito di Conitours, possibile anche qui un cambio al vertice dopo che Beppe Carlevaris, che il consorzio guida oltre a essere contestualmente presidente di VisitPiemonte, è incappato in una vicenda giudiziaria che da qualche settimana è all’attenzione delle cronache come il “caso del fritto misto” di Baldissero Torinese.

Conitours e Atl sono due realtà a sé stanti, ma per la loro natura interconnesse e dialoganti.

È ipotizzabile, in ogni caso, che nessun cambiamento ai vertici venga formalizzato prima del varo della nuova giunta regionale.

Se poi – come i pronostici indicano (rafforzati dai desiderata dell’interessato) - porteranno il cuneese Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia) a ottenere la delega al Turismo, voce in capitolo determinante ce l’avrà certamente lui.

L’Atl è infatti il suo mondo di provenienza essendone stato il direttore prima di iniziare (da vocazione adulta) la sua carriera politica.

Il voto dell’8 e 9 giugno – tra innumerevoli altre questioni – influirà dunque anche sulla futura governance del turismo made in Cuneo.