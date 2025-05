Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese: firmato il nuovo protocollo d’intesa tra Comuni e associazioni

Nelle scorse settimane è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa del Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese. Prosegue, dunque, il percorso di valorizzazione territoriale iniziato negli scorsi anni con la partecipazione (e il conseguente finanziamento) all’apposito bando della Regione Piemonte, nell’ottica di confermare l’iscrizione del Distretto stesso all’interno dello specifico elenco regionale e di supportare il tessuto commerciale della città e dei comuni limitrofi in funzione delle risorse che verranno destinate al settore da parte del pubblico e del privato. Undici le Amministrazioni comunali che hanno confermato l’adesione con la città di Mondovì nel ruolo di capofila: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì.

Analogamente variegato l’elenco delle associazioni di categoria e degli enti firmatari del protocollo, a testimonianza di un territorio che sa dialogare e lavorare insieme: Confcommercio - As. Com. Monregalese, Confesercenti Provincia di Cuneo, associazione “La Funicolare”, Confartigianato Imprese Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, “Kalatà” impresa sociale, Itur società cooperativa, Prato Nevoso S.p.a., Artesina S.p.a., Pigna Ski S.r.l., Consorzio dei proprietari del parco commerciale e per il tempo libero “Mondovicino”, associazione “Monregaltour”, associazione culturale “E kyè”, associazione turistica “Mondolè”, Comitato Landandè e Ski Club Artesina S.n.c.

"Il Distretto Diffuso del Commercio come importante opportunità di sviluppo locale pensata per proseguire il percorso di affiancamento alle imprese e ai singoli esercenti, ma anche come momento di condivisione territoriale in attesa del nuovo bando regionale - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia. - Siamo consapevoli delle difficoltà che affliggono l’intero settore e riteniamo che il Distretto Diffuso del Commercio possa rappresentare uno degli strumenti a disposizione delle Amministrazioni per provare ad arginare la situazione. In tal senso, allora, nei prossimi mesi ci impegneremo a mettere in campo tutte le iniziative di supporto previste nel disciplinare sottoscritto da ogni firmatario".