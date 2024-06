Gallo: “Europa, Regione e Comuni: tre buone ragioni per andare a votare"

«Luigi Einaudi per sottolineare l’importanza di andare a votare ricordava che il suffragio popolare è un mito necessario ed il migliore che finora sia stato inventato». Marco Gallo, candidato consigliere regionale nella lista civica “Cirio Presidente”, cita il primo presidente della Repubblica eletto – il cuneese Einaudi - per lanciare un appello al voto in vista del turno elettorale di sabato e domenica che in una buona fetta del Piemonte avrà una triplice valenza: oltreché per le Europee si andrà alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione e nel 40% dei comuni per eleggere il sindaco. «Tre scelte diverse, tutte ugualmente importanti – continua Gallo -. Ce lo ricorda anche la campagna di comunicazione dell’Unione Europea con lo slogan “Usa il tuo voto. O altri decideranno per te”. Ecco perché è importante non rinunciare. Se cresce il partito delle astensioni, perde la democrazia».