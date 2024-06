Zelensky e la sua conferenza di pace senza la Russia, ma con la vicepresidente americana

Alla conferenza cosiddetta di “pace” prevista per il 15 e 16 giugno in Svizzera non parteciperà né una delle controparti, la Russia, né l’altra potenza mondiale che sta sostanzialmente dalla parte di Mosca, cioè la Cina. Zelensky non aveva invitato i russi, ma in compenso avrebbe fortemente voluto la presenza dei cinesi. Per di più, come riporta il sito Strumenti Politici , invece che il presidente Biden ci sarà per gli USA la vicepresidente Kamala Harris. Washington è l’alleato numero uno di Kiev. È il partner che ha speso decine di miliardi di dollari (sottolineiamo miliardi), per armare, finanziare e sostenere la campagna bellica dell’esercito ucraino e per tenere in piedi l’economia e l’apparato statale di Kiev. Ma oggi, invece che il leader che ha insistito con tutti i Paesi occidentali per dare a Zelensky l’occorrente per sconfiggere Mosca, al summit ci andrà la sua vice. Ciò contribuisce ad abbassare lo status della conferenza, nella quale è chiaro che non potranno essere prese decisioni vincolanti sulla fine della guerra o sull’assetto dell’Europa postbellica. L’altro problema riguardante la vice di Biden è che si tratta di un soggetto estremamente esposto alle critiche e agli sberleffi sul piano interno. Gli americani non la sopportano: ride in modo sconveniente in occasioni in cui qualunque altro politico mostrerebbe una faccia seria, poi mostra una faccia seria e determinata quando fa dichiarazioni di una semplicità e di una banalità scoraggianti. È arduo immaginarla in mezzo a leader mondiali per discutere su come concludere un conflitto che rischia di scivolare nella Terza Guerra mondiale. Di sicuro può diventare l’autogol finale di Zelensky, che metterebbe fine alla sua partita politica oltre che a quella militare.