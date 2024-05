Lavori di ristrutturazione pagati oltre 50mila euro ma mai conclusi: imprenditore a processo

È proseguito in tribunale a Cuneo il procedimento a carico di A.C., titolare di una ditta individuale di Mondovì, accusato da un uomo residente nel torinese di appropriazione indebita. All’ultima udienza è stata ascoltata la moglie della vittima, parte civile, che ha confermato quanto spiegato dal marito (LEGGI QUI).

Nel 2020 l’uomo si rivolse all’impresario per svolgere i lavori di ristrutturazione del suo appartamento al mare. Ma quei lavori, a suo dire, nonostante i soldi anticipati per l’acquisto dei materiali e poi mai restituiti, non furono mai portati a compimento, tanto che l’artigiano sarebbero sparito nel nulla.

L’imprenditore era stato consigliato al torinese dall’agente immobiliare da cui aveva acquistato l’appartamento a Bergeggi. Ci avrebbe però rimesso oltre 50mila euro. Un primo versamento fu di 16.500 euro per i serramenti, ma nonostante i lavori fossero iniziati sarebbero proceduti a rilento, al punto che le attività previste per maggio sarebbero slittate ad agosto e mai concluse, finché, dopo l’estate, marito e moglie rinunciarono: “Quei bonifici sono stati fatto in risposta ai solleciti di avanzamento lavori che lui mi faceva – aveva spiegato l’uomo- Alcuni in effetti erano stati effettuati, come quelli di ristrutturazione edilizia, sulla pavimentazione e il rivestimento. Non contesto che lui non abbia fatto nulla. Il problema è che i lavori sono stati eseguiti parzialmente e anche male: soprattutto perché i materiali ordinati non sono mai arrivati”.

Il tre ottobre, la discussione.