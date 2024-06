Quando si parla la possibilità di acquistare degli addobbi floreali e accessori funebri come noi facciamo in questo articolo praticamente si sta parlando di un qualcosa di molto importante in ambito di organizzazione di un funerale che nelle cerimonie in generale legate alla morte che non dobbiamo vederli solo come qualcosa di estetico, semplicemente perché gli stessi esprimono qualcosa di molto più profondo legato al lutto e legato ai sentimenti delle persone care che li hanno acquistati per una persona che non c'è più e alla quale volevano bene.

Nello specifico se parliamo di addobbi floreali possiamo parlare di tante cose e ad esempio potremmo parlare benissimo di composizione di fiori e quindi fiori bianchi, gigli, rose o garofani e sono tutti i fiori che hanno un significato particolare rispetto al passaggio di ciclo di vita e quello della morte e per esempio la corona è un simbolo di rispetto e onore per la persona che non c'è più e infatti le stesse vengono sistemate sulla bara o e apposti sulla tomba.

Per quanto riguarda le composizioni floreali possono essere di vario genere e sicuramente includono vari tipi di fiori, tra cui quelli maggiormente presi in considerazione sono i gigli simbolo di rinascita e purezza e anche le rose simbolo d'amore, oppure i crisantemi che sono legati al lutto.

Mentre se volessimo fare degli altri esempi che riguardano i fiori parleremmo di garofani, tulipani o giacinti che vengono scelti per il loro significato di affetto.

Se poi invece andiamo a parlare di accessori funebri possiamo parlare di varie cose e possiamo parlare per esempio dei nastri che sono di vari colori e larghezza e che potranno essere apposte sulle Corona dei fiori che già menzionavamo, o sulle bare creando un senso di eleganza e di solennità.

Oppure potremmo parlare anche dei cosiddetti drappi che possono essere neri, bianchi e servono a ricoprire la bara oppure addobbare quell'ambiente dove si svolge la cerimonia e hanno un significato per quanto riguarda il bianco di pace e purezza, per quanto riguarda il nero di lutto e dolore e se invece ci fosse il viola si parlerebbe di meditazione e spiritualità.

Quando parliamo di addobbi floreali e accessori funebri parliamo di un mondo molto vasto

Per quanto riguarda gli altri accessori non possiamo che menzionare soprattutto in ambito di tradizione cattolica i candelabri e i ceri che sono accesi intorno alla bara e quella luce rappresentano la fede e anche la guida spirituale verso l'aldilà.

Mentre poi se ci si mette a parlare di oggetti personali e accessori del defunto e parliamo di oggetti vari, medaglie e fotografie che sempre aggiungono un tocco di intimità.

Un ruolo di primo piano in questo ambito lo giocano sempre le imprese di pompe funebri che danno dei consigli alle famiglie e anche rispetto agli addobbi floreali e agli accessori funebri anche perché conoscono i rivenditori che li mettono a disposizione e quindi si occuperanno loro di trattare anche un buon prezzo per esempio.