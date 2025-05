Sicurezza sul lavoro: l'importanza della formazione con Studio Quality [VIDEO]

La cultura della sicurezza sul lavoro passa per la formazione. Non si tratta solamente di un obbligo normativo, ma di un vero investimento a tutela di lavoratori e delle stesse aziende. Entrare nell'ottica di prevenire tragedie attraverso corsi appositamente ideati rappresenta un primo passo verso la consapevolezza e l'interiorizzazione di buone pratiche sul posto di lavoro.



“Non si tratta semplicemente di adempiere a un obbligo normativo – spiega l’ingegnere Elena Ramondetti, responsabile dell'area Formazione di Studio Quality - , ma di infondere in ogni lavoratore la consapevolezza che la sicurezza è un valore indispensabile. Offriamo un’ampia gamma di corsi, anche in modalità e-learning, dalla formazione obbligatoria alla specializzazione in ambiti specifici, il nostro obiettivo è fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche fondamentali. La nostra area di addestramento è progettata per offrire esperienze immersive e simulate in totale sicurezza. Qui i partecipanti non si limitano a studiare solo la teoria, ma possono svolgere esercitazioni realistiche su: lavori in quota con dispositivi anticaduta; interventi in spazi confinati con attrezzature specifiche.

Questo approccio – conclude - consente di sviluppare competenze pratiche indispensabili sul campo. Oltre ai corsi in aula, organizziamo anche programmi di formazione personalizzati direttamente presso le aziende, adattandoci alle loro specifiche esigenze”.

Insieme all’ingegnere Elena Ramondetti, responsabile dell'area Formazione, esploriamo l'offerta dei corsi di Studio Quality, un punto di riferimento nel settore.

GUARDA QUI IL VIDEO:



Va ricordato che, oltre ad essere una consolidata società di consulenza aziendale, è anche un ente accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di corsi di formazione specifici su salute e sicurezza sul lavoro.

Per maggiori dettagli potete visitare il sito web studioquality.it o contattare direttamente lo Studio Quality per scoprire tutti i loro corsi