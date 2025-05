Strategie nel bodybuilding: dieta, allenamento e integratori

Tutto quello che devi sapere sul bodybuilding, le strategie di allenamento, l'alimentazione e gli integratori che puoi utilizzare per una migliore prestazione.

Quello che devi sapere sul bodybuilding, le strategie di allenamento e gli integratori che puoi utilizzare per una migliore prestazione

Negli ultimi anni tra i giovani è diventata sempre più apprezzata e seguita la disciplina del bodybuilding. Questo sport si basa su l'unione di scienza dell’alimentazione, allenamento e gestione della fisiologia umana.

Molto spesso chi lo pratica sia a livello amatoriale che a livello professionale si affida a diverse strategie per avere migliori risultati. Questi risultati sono raggiunti grazie al bulking ovvero l'aumento della massa, il cutting cioè la definizione muscolare, che vengono realizzate tramite allenamenti mirati, dieta specifica e, in alcuni casi, tramite integratori e sostanze farmacologiche, tra cui spicca il testosterone enantato 250 mg .

Quali le fasi principali del bodybuilding:

Ci sono due fasi fondamentali in questa disciplina:

Bulking ovvero il primo momento in cui l’atleta introduce un apporto calorico in eccedenza per aumentare la massa muscolare. In questo caso lo scopo è stimolare la crescita ipertrofica.

Cutting cioè la fase successiva, in cui si riducono le calorie per eliminare il grasso in più e si cerca di mantenere il più possibile la massa muscolare.

È proprio durante la prima fase che molti atleti iniziano a utilizzare integratori specifici o sostanze potenzianti per avere migliori risultati e sicuramente l'alimentazione nel bodybuilding è molto importante e strategica. Durante la prima fase del Bulking infatti si aumentano le calorie del 10–20% rispetto al fabbisogno giornaliero, carboidrati abbondanti e grassi bilanciati. Nella seconda fase invece del Cutting, si riducono le calorie facendo attenzione in modo da evitare la perdita di muscolo,e si alzano i livelli delle proteine.

E' quindi normale che in questo sport il nutrizionista sia una figura chiave per creare piani alimentari adatti al proprio corpo e al proprio allenamento. Oltre all'alimentazione molti sportivi usano anche gli integratori per ottimizzare i risultati e tra i più comuni troviamo:

Proteine in polvere per il fabbisogno proteico giornaliero senza appesantire l’apparato digerente.

Creatina monoidrato per migliorare la forza esplosiva

BCAA/EAA che proteggono il muscolo durante il cutting e gli allenamenti intensi.

Glutammina molto utile nel recupero e nella gestione della fatica.

Pre-workout che servono ad aumentare concentrazione e intensità.

Multivitaminici e sali minerali molto importanti per sostenere l’equilibrio metabolico.

Alcuni bodybuilder, inoltre tra gli integratori fanno anche uso di steroidi anabolizzanti. Tra questi, il testosterone enantato che è uno dei più utilizzati. Viene spesso assunto in forma iniettabile (come nel caso di prodotti come Testomed E250) in cicli che durano da 8 a 16 settimane.

Il suo uso stimola fortemente la sintesi proteica, riduce i tempi di recupero e la percezione della fatica e aumenta la forza.

Tuttavia, i benefici che riguardano sia il livello estetico che di prestazione sono affiancati anche da numerosi rischi per la salute in quanto sopprime la produzione naturale dell’ormone e questo può portare ad atrofia testicolare, infertilità, colesterolo alto,ipertensione e rischio cardiovascolare, acne, ritenzione idrica, sbalzi d’umore.

Per questo motivo è essenziale essere seguiti da un medico sportivo che può prescrivere le giuste dosi personalizzate in base all'età, al peso e al metabolismo, può prevenire gli effetti collaterali, controllare che tutto sia di qualità e monitorare a lungo termine i risultati per evitare problemi alla salute.

In conclusione il bodybuilding se ben pianificato e fatto correttamente, permette di trasformare il proprio corpo in modo efficace. L’uso di integratori può dare un grande aiuto se fatto in modo corretto ma il tutto deve essere accompagnato per prima cosa da una dieta precisa e salutare e un allenamento coerente, solo in questo modo sarà possibile vedere dei risultati.











