Saliceto, nessuna lista per le comunali: ufficializzato il commissariamento

Nessuna candidatura per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di Saliceto, che è stato ufficialmente commissariato.



A darne notizia la Prefettura stessa, con una comunicazione del primo pomeriggio di oggi (lunedì 10 giugno). E' infatti lo stesso Prefetto - come previsto dall'articolo 85, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - a dover provvedere all'amministrazione dell'ente comunale a mezzo di un commissario, fino al rinnovamento del Consiglio medesimo con nuova elezione.



Per assicurare la normale prosecuzione dell’attività amministrativa il Prefetto ha, quindi, provveduto a nominare quale commissario il dirigente di II fascia Giuseppe Zarcone - anche ex sindaco di Monastero Vasco - per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli ordinari organi di governo.