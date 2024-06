Stefania Dalmasso è il nuovo sindaco di Piasco

Sarà Stefania Dalmasso il sindaco di Piasco per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Progetto Comune” è stato premiato dagli elettori con 890 voti favorevoli, pari al 53,52% delle preferenze. Vince nella corsa a tre contro Giovanni Carlo Panero (“Panero per Piasco bene comune 2030”), che ha raccolto 485 voti (29,16%), e Paolo Moro, che ha raccolto 288 voti (17,32).



Piasco, con 1690 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 68,78%, 14 schede nulle e 13 bianche.