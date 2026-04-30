Barge, la minoranza sollecita l’amministrazione sulla carenza dei medici di base

I consiglieri di minoranza di Barge, Nadia Beltramo, Andrea Bruno Franco, Valentina Re e il capogruppo Elio Trecco, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di ieri, mercoledì 28 aprile, hanno sollecitato l’amministrazione rispetto al tema della carenza dei medici di base che sta interessando la città dell’Infernotto.

Lo hanno fatto con un’interrogazione rispetto alla quale non si dichiarano pienamente soddisfatti della risposta loro fornita dal sindaco Ivo Beccaria.

“Sulla mancata sostituzione dei medici di base che stanno lasciando il servizio – scrivono in una nota stampa i rappresentanti dell’opposizione - la risposta del sindaco é stata molto burocratese, nel senso che si è limitato a leggere la corrispondenza intercorsa e tra l’amministrazione comunale e i vertici dell’Asl. Il sindaco ci ha detto di aver contatto telefonicamente i vari responsabili ma non ci pare abbia preso di petto la situazione con una richiesta urgente di un incontro con i responsabili e gli stessi sanitari.

Noi come gruppo consigliare 'Barge Bene Comune' – affermano - abbiamo replicato che apprezziamo si il gesto dei medici di Barge, Bagnolo e Revello per la disponibilità dimostrata ad aumentare la loro quota di pazienti, ma questa è una soluzione che non va incontro alle esigenze delle persone anziane che hanno problemi a spostarsi fuori sede. Inoltre – aggiungono - l'aumento dei pazienti va ad allungare ulteriormente i tempi di prenotazione delle visite con evidenti disagi per i trasferimenti fuori dal nostro Comune”.

Gli esponenti della minoranza punzecchiano poi l’amministrazione.

“Vista la presenza frequente a Barge di esponenti di spicco del Consiglio regionale bisognerebbe interessarli al problema in modo che se ne facciano carico nelle sedi opportune e con chi di dovere. Troviamo assurdo che metà della popolazione Barge, circa 2000 persone, sia senza medico di base. Un disagio – rilevano - che va ad aggiungersi ai già biblici tempi di attesa per le visite specialistiche. Abbiamo anche chiesto al sindaco di valutare con medici pensionandi una loro eventuale disponibilità, economicamente compensata, a continuare ancora per un periodo sufficiente, almeno fino a quando non siano stati trovati i loro sostituti.

L'impressione – conclude il capogruppo Elio Trecco - è che il problema sia stato sottovaluto e solo adesso che stanno montando le proteste si stia cercando di correre ai ripari, per altro con scarsi risultati”.