Acquisizione di Pollo Maccario di Boves da parte della Società Agricola Europoll di Caraglio

Si è conclusa con successo l’acquisizione da parte di Europoll della storica azienda Maccario di Boves, storico punto di riferimento nella fornitura di carni bianche per le macellerie del cuneese del litorale ligure (in particolare Imperia e Savona).

In vista della cessazione dell’attività, l’azienda bovesana ha deciso di dare continuità del suo servizio alla propria clientela attraverso una realtà solida ed affermata come Europoll, società tra le più importanti in Italia nell’allevamento di carni bianche.

Dall’altra la Società Agricola Europoll di Caraglio, guidata dalla famiglia Costamagna da tre generazioni, avrà la possibilità di espandere ulteriormente la sua rete di distribuzione in nuovi punti vendita sul territorio.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo” spiega il presidente della Società Agricola Europoll, “che ci permetterà di offrire a un numero ancora maggiore di clienti la nostra gamma di prodotti attuale, con l’obiettivo di integrare il servizio con nuovi prodotti e lavorazioni”.

Attiva nella produzione di carni bianche di qualità da oltre 75 anni, Europoll è specializzata in particolare nell’allevamento di razze nostrane a lenta crescita. Polli, capponi, faraone, galletti livornesi vengono allevati con alimentazione naturale e senza l’uso di antibiotici, con filiera controllata e rispettoso del Disciplinare di Etichettatura carni avicole IT001EA – UNAITALIA per garantire i migliori standard qualitativi.

L’impegno per la qualità e trasparenza verso i clienti fanno da sempre parte della filosofia aziendale di Europoll, che anche con questa acquisizione intende dare continuità alla tradizione della carne bianca di qualità allevata in Piemonte.

