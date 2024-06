A Margarita secondo anno dell’iniziativa solidale "A spasso con gli Alpini"

Su iniziativa del Gruppo Alpini di Margarita (Sezione ANA Mondovì), è continuata l’attività di solidarietà a favore degli ospiti della casa di accoglienza per anziani Giubergia di Margarita, che si ripeterà nei prossimi mesi estivi, alternato mattine e pomeriggi in collaborazione con i volontari dell'associazione Margarita attiva e solidale unitamente ad assistenti e collaboratrici della struttura, accompagnando gli ospiti della struttura in passeggiate e uscite sul territorio locale.

Mercoledì 5 giugno, in particolare, ha avuto luogo il primo appuntamento previsto per l’estate 2024, con una passeggiata nel giardino del castello, per poi trascorrere il pomeriggio all'ombra dei grandi alberi del parco, con l’intrattenimento della Contessa Lucia, che ha narrato le vicende del casato e risposto alle domande dei partecipanti omaggiando ogni ospite con un rametto di rose del suo giardino.

Questa iniziativa, unitamente alle altre delle scorse estati, è stata un’occasione per molti ospiti, per uscire dalle mura della casa, per ammirare il paese di Margarita, soprattutto per coloro che mai l'avevano vista prima.

Si ringraziano i Soci del Gruppo Alpini Margarita, i volontari dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, nonché i collaboratori della struttura per anziani e i parenti dei degenti, per la sinergia e la collaborazione create per questa attività di condivisione e di solidarietà, sperando di poterla ripetere ancora nei prossimi mesi.