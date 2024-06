Il Cuneo Tango Festival torna a Savigliano

Dal 13 al 16 di giugno 2024 avrà luogo per la seconda volta a Savigliano il Festival internazionale di Tango e cultura argentina organizzato dalle Associazioni Tango de Buenos Aires (ATBA), con sede a Cuneo e Somos Tango, con sede a Ceva, che da svariati anni operano nella Provincia Granda con lo scopo di promuovere la cultura argentina ed in particolare il Tango.

La manifestazione si svolgerà attraverso quattro giorni di eventi culturali, aperti a tutti, cittadini e visitatori, che spazieranno da spettacoli teatrali, percorsi storico-culturali toccando vari punti della città di Savigliano, serate di ballo “milongas” con orchestra ed esibizioni di ballerini internazionali, oltre alla presenza di appassionati di Tango da tutta Italia e anche da paesi come la Francia, la Svizzera e la Germania.

L’evento di apertura del festival avrà luogo giovedì 13 giugno presso il Civico Teatro Milanollo con lo spettacolo “Historia de un amor”, della Compagnia Somos Tango con la regia di Cecilia Diaz e Oscar Gauna. A seguire tre giorni di festa della cultura argentina dentro la cornice dell’Ala Polifunzionale Lorenzo Morello. Ballerini, musicisti, artisti vari, italiani e stranieri si esibiranno in questo edificio che accoglierà anche le serate danzanti aperte a tutti gli amanti del tango.

Da sottolineare le proposte aperte gratuitamente al pubblico con il proposito di coinvolgere anche chi conosce poco sulla cultura argentina e, allo stesso tempo, offrire ai visitatori l'opportunità di conoscere la città che ospita il festival: Visita guidata con “perle di Tango” “Feste e danze a Savigliano tra Ottocento e Novecento” (sabato 15/6 ore 10:30 - Partenza dall'Ufficio Turistico Piazza Santa Rosa), Milonga pomeridiana (sabato 15/6 ore 17:00 - Piazza Turletti) e la "Peña folklorica", spettacolo di musica e danza folkloristica (domenica 16/6 ore 15:00 - Ala Polifunzionale)

Il coinvolgimento della pubblica amministrazione come dei commercianti e le associazioni locali, vanno ad arricchire in modo non indifferente una manifestazione cha va oltre ad essere un evento di promozione del Tango. Lo scopo principale dell’evento è quello di rinforzare il legame tra l’Argentina e l’Italia attraverso momenti artistici e anche momenti di conoscenza e riflessione sugli eventi storici che hanno creato un legame tra queste nazioni.

Per conoscere il programma completo è possibile mettersi in contatto con l’organizzazione inviando una mail a somostango2021@gmail.com o chiamando al telefono +39 331 9132105