Vicoforte, "Progetto in comune" interroga l'amministrazione. Il sindaco risponde su manutenzione del verde, strade e futuro del bar degli impianti sportivi

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di martedì 25 marzo è stata approvata la modifica al regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, proposta dagli stessi suoi componenti, che prevede la variazione da due a tre anni della durata in carica del mandato del Sindaco dei Ragazzi.

Al centro dell'assemblea cittadina sono state però le interrogazioni le tre interrogazioni presentate dal consigliere Umberto Bonelli, capogruppo del gruppo “Cambi…Amo Vicoforte con un Progetto in Comune” relative alla manutenzione delle aree verdi ed al degrado decoro urbano, alla struttura a suo tempo adibita a bar presso gli impianti sportivi ed ai possibili interventi di miglioramento e gestione ed al dissesto e deterioramento delle strade comunali e interventi possibili su aree e immobili.

A rispondere è stato il sindaco, Gian Pietro Gasco.

MANUTENZIONE DEL VERDE

Quali azioni intende intraprendere l'Amministrazione per risolvere la carente gestione delle aree verdi e del decoro urbano per la prossima stagione primaverile ed estiva, al fine di evitare li ripetersi delle problematiche riscontrate?

Le aree verdi circostanti la Basilica, con altre aree poste in zone diverse, sono gestite tramite affidamento a terzi, mentre le altre sono gestite direttamente dai dipendenti comunali. Continuerà quindi ad essere prestata la massima cura affinché, anche con le attuali ordinarie procedure di controllo, siano gestite in modo corretto e soddisfacente pure da parte dei cantonieri comunali. In particolare sono già in corso valutazioni e provvedimenti, alcuni dei quali saranno precisati nelle risposte successive ed altri saranno adottati, per migliorare la qualità della gestione del decoro urbano in tutto il paese.

Nel periodo invernale, oltre che dalla ditta esterna, il servizio è stato svolto totalmente dai due cantonieri, raccolta cestini compresa; adesso è in corso di attivazione l’esternalizzazione, per almeno un semestre (maggio – ottobre) e se sarà il caso per un periodo maggiore, dei servizi di raccolta rifiuti dai cestini su tutto il territorio, di gestione dei cimiteri (taglio, diserbo, mantenimento, pulizia interna ed esterna) e della pulizia dei servizi igienici pubblici.

Inoltre, da alcune settimane disponiamo di due persone che svolgono “Lavori di Pubblica Utilità”, per circa sei ore/settimana/persona, che presteranno supporto ai cantonieri comunali nelle operazioni di pulizia di marciapiedi, fronte e retro Palazzata, pulizia dei servizi igienici e di aree pubbliche.

E’ inoltre prevista la prosecuzione di interventi di riqualificazione della fontana posta sul retro della Palazzata, dell’area verde e dell’arredo urbano, oltre alla manutenzione, anche straordinaria, dei servizi igienici.

Alla fine del mese di aprile sono previsti due interventi delle Squadre Forestali della Regione Piemonte alla Fontana del Fo’ (regimazione acque, potature e taglio alberi pericolanti, pulizia generale e sistemazione dei manufatti ivi presenti) ed al “Bric della Guardia” (regimazione delle acque e pulizia del versante).

Per i prossimi anni, si richiederà di poter contare sul supporto delle Squadre Forestali per la manutenzione straordinaria non solo della Fontana del Fo’, ma anche del sito napoleonico, del Rio Garombo e della Bealera del diavolo (al momento oggetto di richiesta di contributo, con altri Comuni e associazioni per la sua sistemazione).

Specifica attenzione sarà anche posta alla gestione di alcune aree attrezzate per i pic-nic in particolare a quelle di competenza comunale e tenendo presente le eventuali competenze di altri enti.

Nei primi mesi di affidamento del servizio il controllo è stato effettuato con lo stesso metodo e le stesse formalità utilizzate dal Comune in passato, ma i risultati non si sono mostrati sufficienti, come forse non lo erano già nell’ultimo decennio.

Da alcuni mesi, oltre a maggiori controlli sul territorio, è stata adottata la compilazione e la costante verifica di una reportistica periodica, anche con una riunione mensile di valutazione alla quale partecipa l’assessore competente in materia.

L’offerta turistica è gestita con provvedimenti, atti, iniziative promozionali anche con l’utilizzo di strumenti social, azioni e comportamenti che non dipendono solo da quanto può e deve fare il Comune, perché tutto ciò deve essere integrato con atteggiamenti e azioni di tutti, dai titolari di attività commerciali ai singoli cittadini.

Colgo l’occasione per ringraziare, ovviamente con amara ironia, coloro (sicuramente alcuni sono Vicesi) che hanno abbandonato una buccia di banana davanti alle scuole, dove il cestino è collocato a ben dieci passi di distanza, pacchetti di sigarette vuoti per terra davanti al municipio ed alla chiesa di Vico e mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta usati, bottigliette di plastica e di vetro abbandonati in diverse zone del paese.

L’educazione civica che di questi tempi pare un po’ latente, sta diventando vera e propria maleducazione; speriamo che vedere cittadini volontari che ripuliscono consenta anche di sensibilizzare tutti, compresi coloro che portano a spasso i cani senza adeguato equipaggiamento per raccoglierne gli escrementi e per evitare che le loro urine macchino muri e marciapiedi.

Devono invece essere ringraziati, davvero sinceramente e senza ironia, coloro che tengono puliti gli spazi davanti alle loro case ed ai loro negozi.

Credo di non esagerare se dico che la cura del paese è compito di tutti e non solo del Comune che deve anche tenere conto dei costi, della quantità di personale che può mettere a disposizione e del tempo che si può dedicare per porre riparo a comportamenti scorretti.

Non ho paura a dire queste cose e chi la pensa diversamente è libero di farlo, ma non di lamentarsi senza operare affinché queste cose non succedano.

Ringrazio i consiglieri comunali e altre persone che segnalano direttamente agli uffici le problematiche e le situazioni di criticità che emergono sul territorio; raccomando però di essere più precisi e di verificare personalmente i fatti, senza fidarsi di generici messaggi o segnalazioni che non sempre risultano trovare riscontro reale e fanno anche perdere tempo agli uffici che doverosamente devono intervenire talvolta senza motivo.

MANUTENZIONE DELLE STRADE

La minoranza ha chiesto all'Amministrazione Comunale se sono stati avviati, oltre a quelli già previsti nel 2024, progettazioni e/o interventi per li ripristino della sicurezza e della funzionalità delle stesse.

L’Amministrazione comunale ha ben coscienza dello stato di manutenzione delle strade comunali; come ricorda l’interrogante, nei mesi di novembre e dicembre del 2024 sono stati affidati lavori di manutenzione straordinaria, regimazione delle acque e di asfaltatura di alcune strade per un costo complessivo di oltre 90/mila euro ma, stante l’approssimarsi della stagione invernale, sono stati posticipati alla primavera 2025 per consentire un buon grado di resistenza della bitumatura; le strade interessate dagli interventi saranno: via Vecchia, via Canaveri, via Gorzegna, via Ermetta, via Chiarole e via Caplot. I lavori comprendono anche interventi sulla segnaletica orizzontale.

Inoltre, a breve saranno avviate le procedure di affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità in via Moline e in via Felice Biella, di cui al progetto approvato per complessivi 181/mila euro assistito da un contributo regionale di circa 119/mila euro.

A causa dei molteplici e diffusi lavori in corso per la posa della fibra ottica che interessano molte vie del paese, sia centrali che esterne, si è scelto di posticipare qualsiasi altro intervento che non fosse di semplice manutenzione ordinaria; la fine dei lavori, considerando gli allacciamenti dei privati interessati alla fibra ottica, non riteniamo si possa prevedere a breve termine.

Occorre altresì evidenziare che sono previsti lavori di riqualificazione di via Acque (progetto di complessivi 660/mila euro) la cui certezza di finanziamento assistito da contributo statale è attualmente in sospeso a causa di un ricorso al TAR, contro il Consiglio dei Ministri, da parte di alcuni Comuni esclusi dalla graduatoria finale di assegnazione di contributi.

Siamo infine in attesa dell’esito della richiesta di contributo regionale per la riqualificazione della pista ciclabile posta a lato di via Al Santuario, mentre in accordo con l’Amministrazione del Santuario sarà affidata la progettazione di un importante intervento di riqualificazione dell’area compresa tra la Basilica e la Palazzata, cofinanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione di cui siamo beneficiari per circa 200/mila euro.

La minoranza ha chiesto inoltre: se per la Giunta e la maggioranza, in un contesto di risorse limitate, sia più importante concentrarsi sull’acquisizione di aree e immobili che, essendo di interesse per l’amministrazione, comportano una gestione complessa e costosa, o se invece, in un’ottica di efficienza e di priorità per i cittadini, si ritenga fondamentale impegnarsi in modo più deciso nella manutenzione delle infrastrutture stradali, che invece ha un impatto diretto e immediato sulla vita quotidiana dei cittadini?

Fermo restando quanto precisato in risposta al quesito precedente, siamo ben a conoscenza della situazione delle strade e delle strutture pubbliche e siamo pure consci che, oltre alla gestione del presente, bisogna pensare al futuro.

Riteniamo quindi che occorre anche considerare e risolvere il tema dei locali e degli spazi pubblici da avere a disposizione per magazzini e aree di proprietà comunale, di adeguati locali per il Gruppo di Protezione Civile, per la biblioteca, per le associazioni locali e per i tanti gruppi associativi di Vicesi che li richiedono per svolgere attività varie (sportive, ludiche e di benessere e convivenza sociale) per le quali stanno già adesso occupando tutti quelli esistenti.

Quindi, pur essendo importante la quotidianità della vita, un’Amministrazione lungimirante non si ferma al presente o all’immediato futuro anche se ciò può ricevere apprezzabili consensi; occorre sempre avere una visione rivolta al progresso del paese ed al soddisfacimento dei bisogni che crescono sempre di più e che cercano risposte.

È evidente peraltro che tutte le scelte che saranno effettuate, fermo restando la necessità di programmazione, devono e saranno rapportate alla sostenibilità, anche economico-finanziaria, della loro realizzazione e della loro gestione futura. Le valutazioni saranno effettuate coinvolgendo le commissioni consiliari e, laddove necessario od opportuno, altri consulenti o soggetti esterni, con tutte le procedure previste nel pieno rispetto delle normative vigenti e della massima trasparenza, come è doveroso e giusto che sia.

STRUTTURA EX BAR IMPIANTI SPORTIVI

A che punto è il progetto previsto dall’Amministrazione per la riqualificazione del bar, chiuso da anni, e dell’intera area degli impianti sportivi, e quali sono gli interventi specifici che si intendono realizzare?

Per la ristrutturazione del locale a servizio degli impianti sportivi (ex Cubri), dopo aver valutato alcune ipotesi di massima delle opere possibili e dei loro costi, si è deciso di procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla riqualificazione dello stabile con il quale sarà anche possibile attivarsi per la richiesta di contributi. Nel periodo di transizione, si sta concretamente valutando il ripristino di condizioni minime di agibilità per affidare la struttura in gestione, anche solo temporanea.

Purtroppo la chiusura, a mio parere evitabile ed avventata, del locale e della precedente gestione avvenuta nel 2019 ed il lungo periodo di non operatività anche progettuale, ha compromesso la situazione sotto vari punti di vista.

Alla fine del 2024 è stato anche approvato il progetto di completamento dell’area camper per il quale si è provveduto a richiedere un contributo statale, mentre sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria, già individuati, nel campo da calcetto.

Quali sono i tempi stimati per l’avvio e la conclusione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e del bar?

Per l’affidamento degli incarichi di progettazione e successivamente di approvazione ed affidamento dei lavori, occorre attendere l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2024 che avverrà entro la fine del mese di aprile. Sarà quindi successivamente adottato un effettivo cronoprogramma che non sia solo un’ipotesi.

Analogamente di provvederà per gli interventi di manutenzione, già individuati, nel campo da calcetto.

In proposito mi appello nuovamente ai ragazzi che utilizzano tale campetto e l’area posta a lato del parco giochi affinché adottino comportamenti adeguati e non lascino l’area sporca e disordinata; non vorremmo arrivare ad adottare provvedimenti molto restrittivi che limitano l’uso del campetto e dell’area circostante, anche ricorrendo a denunce individuali che potrebbero comportare provvedimenti molto spiacevoli per i ragazzi attori di azioni che provocano danni; spero che anche le loro famiglie si rendano conto del rischio che corrono se danneggiano beni pubblici.

Visto che allo stato attuale l’Amministrazione non ha inserito nel bilancio 2025-2027 alcuna somma da destinare per questi interventi quindi quali saranno le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare?

Come è sicuramente ben noto, anche perché già precisato in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025 -2027 e, come credo dovrebbe essere ben noto a chi ben conosce le regole contabili che sono ben differenti da quelle di programmazione, l’iscrizione a bilancio viene effettuata dopo aver nozione di “risorse certe” (es. avanzo di amministrazione, contributi, somme a specifica destinazione, mutui, ecc.) che possono finanziare le opere iscritte nella sezione delle spese (opere pubbliche comprese).

Quindi le prime certezze, anche contabili e formali, potranno essere date dopo l’approvazione del conto consuntivo 2024 e dell’approvazione degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2025.

Si pensa ad un piano di coinvolgimento della cittadinanza, degli sportivi e delle associazioni locali nella progettazione e pianificazione degli interventi, per raccogliere suggerimenti e rispondere alle esigenze della comunità?

Abbiamo consiglieri comunali competenti e responsabili, commissioni consiliari di cui fanno parte anche persone non facenti parte del Consiglio Comunale, dipendenti con esperienza e capacità di valutazioni tecniche essenziali, in alcuni casi affiancati da consulenze di progettisti qualificati e quindi siamo ampiamente in grado di ascoltare e valutare i bisogni dei cittadini, dei fruitori delle strutture e dei servizi messi o da mettere a disposizione pubblica; non riteniamo quindi di avviare consultazioni pubbliche che coinvolgano ufficialmente e direttamente altri soggetti. I cittadini, gli sportivi e le associazioni locali saranno interessati in modo informale e sempre ascoltati, anche quando ritengono di fare autonomamente le loro proposte ed osservazioni, ma siamo noi, Consiglio Comunale e Giunta, che dobbiamo prenderci la responsabilità di scegliere, decidere ed attuare programmi e progetti, anche perché occorre avere le competenze adeguate per gestire le complicate regole tecnico-finanziarie della Pubblica Amministrazione.

Come si intende procedere, al termine dei lavori, per l’affidamento della gestione degli impianti e del bar? Sarà indetto un bando pubblico per garantire la massima trasparenza e concorrenza?

Saranno adottate le procedure previste dalla legge e dai regolamenti di settore, nel loro doveroso e rigoroso rispetto.