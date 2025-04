Scoprire i personaggi saviglianesi con il teatro

All'interno degli Istituti comprensivi saviglianesi sono stati realizzati due laboratori teatrali nell'ambito del progetto “Spazio ai diritti”, finanziato da Fondazione Crc, co-finanziato dal Comune di Savigliano, e con la Cooperativa Orso come capofila di numerosi partner.

“Storie meravigliose” era il titolo del laboratorio teatrale 2025: 8 incontri che si sono svolti da fine gennaio per scoprire le vite di alcuni personaggi culturali saviglianesi, da Schiaparelli alle sorelle Milanollo.

Una quarantina gli studenti coinvolti, tutti delle scuole medie, che sono stati guidati nel percorso dal tecnico teatrale Marco Mucaria di Voci Erranti e da Katia Cavagnolo e Benedetta Nicola, educatrici della Cooperativa Caracol.

«Al termine del ciclo di incontri – spiegano queste ultime – si è tenuto un momento di restituzione al Museo civico, in cui i ragazzi hanno proposto uno spettacolo davanti a compagni di classe e genitori, con 120 famiglie che hanno preso parte alla performance finale. Gli obiettivi del laboratorio erano in linea con quelli di “Spazio ai diritti”: favorire il benessere dei giovani, usare il linguaggio teatrale per esprimersi, comunicare con voce e corpo, relazionarsi e mettersi in gioco. Possiamo dire che tali scopi siano stati pienamente raggiunti».