Elezioni comunali a Alba: i voti alle liste e le tutte preferenze candidato per candidato

Ecco i suffragi alle liste e le preferenze ai candidati consiglieri alle elezioni comunali che lo scorso 8 e 9 giugno hanno decretato la vittoria di Alberto Gatto nella sfida per la guida del Municipio. L’esponente del centrosinistra, alla testa di cinque liste, ha avuto la meglio con un totale di 8.362 voti voti (50,94%).
L’uscente Carlo Bo si è fermato a 7.010 voti (42,7%).
Carlotta Boffa ha ottenuto 1.043 (6,35%).
I dati – qui ripresi dal portale del Comune di Alba – sono quelli emersi dallo spoglio delle 31 sezioni cittadine.
A questi si assommano 166 schede bianche e 317 nulle. Votanti 16.901, affluenza del 66,24%.
Candidato Consigliere
Preferenze
BRACCO ANNA
1
0.53%
BLETA AZIA
18
9.57%
BURDESE GIOVANNA
21
11.17%
CHILLE' ANTONINO
4
2.13%
GRIMALDI GIACOMO
6
3.19%
LUPICA LAURA
0
0%
MAGARA OLINTO
38
20.21%
MAGNANI ROBERTO
13
6.91%
MELAS BOFFA GIOVANNI
32
17.02%
MOISO EDOARDO MARIA
20
10.64%
NEKOUMANESH MOGHADDAM DAVIDE detto DAVIDE
1
0.53%
PALLADINO NADIA
14
7.45%
PAVESIO ALESSANDRO
6
3.19%
PICCIAU ORNELLA
0
0%
SAETTI JENNIFER
3
1.6%
SANDRONE GIOVANNI
5
2.66%
ZANVERCELLI LUCA
6
3.19%
Totale Preferenze
188
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
DROCCO ROBERTO
50
15.24%
ALESSANDRIA FRANCESCA
5
1.52%
ARAMINI MAURO
22
6.71%
BENEDETTO KILLIAN
0
0%
BERTOLOTTO ROBERTO
47
14.33%
CHERCHI MICHELE
3
0.91%
CICCONE POLSIA
21
6.4%
CIGNETTI EMANUELA
3
0.91%
COSTA PAOLO
19
5.79%
D'AVERSA FRANCESCA
3
0.91%
GOMBA LUCA
12
3.66%
GRASSO FABIANA
2
0.61%
GRECI MASSIMO
21
6.4%
ICARDI ADELINO
36
10.98%
MAROLO CRISTIANA
35
10.67%
MATTIS EZIO
16
4.88%
ROLFO ROBERTA
10
3.05%
ROSA ALDO
11
3.35%
ROSSO PAOLA
12
3.66%
Totale Preferenze
328
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
CRAVANZOLA ENRICA
33
27.5%
BARBERO FRANCESCO
8
6.67%
BERTERO ANTONELLA
6
5%
BURBELLO DANIELA
2
1.67%
CANONICA SILVIO
5
4.17%
CAPPELLO PAOLO
4
3.33%
CAROZZI MADDALENA
2
1.67%
CRAVANZOLA BRUNO
9
7.5%
GABOR ALINA
13
10.83%
GAGLIANO ROSALINA
10
8.33%
MARENGO ENRICO
7
5.83%
NOCERA MICHELE
3
2.5%
ONICA ADRIAN CONSTANTIN
4
3.33%
PENSATO FRANCO
7
5.83%
PONSI LUCA
1
0.83%
RUATA SILVIA ELISABETTA
3
2.5%
TORRERO MARCO
3
2.5%
Totale Preferenze
120
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
TIBALDI DAVIDE
179
21.44%
ALESSANDRIA ALESSANDRA
15
1.8%
APICELLA VITO
76
9.1%
ARESE DEBORA
13
1.56%
BELLO PIERPAOLO
27
3.23%
BIGLINO SILVIO
35
4.19%
BORGOGNO GIUSEPPINA MANZONE
76
9.1%
BOSIA TERESITA
25
2.99%
BURELLO ROBERTO
41
4.91%
COSTA STEFANO
66
7.9%
CULASSO CLAUDIA
45
5.39%
DE PAOLA FERNANDO
9
1.08%
FONTANA BARBARA
44
5.27%
GIACOSA ORNELLA
25
2.99%
MARTINI ROSANNA
110
13.17%
NECHIFOR IOAN
5
0.6%
RIVETTI CHIARA
15
1.8%
ROLFO ROBERTO
17
2.04%
SANDRI SANDRO
9
1.08%
SPADAFORA GESUALDO
3
0.36%
Totale Preferenze
835
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
TRIPALDI FABIO
363
19.4%
ABDERRAHMEN MOHAMED detto MOH
9
0.48%
ALTARE GIOVANNI detto JONNY
76
4.06%
AMISANO MARTINA
175
9.35%
BERRUTO GEMMA
27
1.44%
BIASOTTI GIACOMO
27
1.44%
CONTERNO SARA
60
3.21%
CONTI NICOLA
89
4.76%
CROCE DONATELLA
170
9.09%
CURRADO ROBERTO
19
1.02%
DE VITTO EMILIO
60
3.21%
GALEASSO MARIA CRISTINA
152
8.12%
GASTONE GIANMARCO
21
1.12%
MISCALI ANTONELLA
47
2.51%
NADA NICOLA
99
5.29%
NEGRO FRANCO
18
0.96%
PALUMBO NICOLA
12
0.64%
PAVESIO SIMONA
30
1.6%
RICCA ADOLFO
84
4.49%
SCIUTTO MANUELA
44
2.35%
SPERTINO PIERO
70
3.74%
TORCHIO ALESSANDRA detta GHEGA
70
3.74%
VULLO MASSIMILIANO detto MAX
101
5.4%
FOGLINO LEOPOLDO detto FRANCO
48
2.57%
Totale Preferenze
1871
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
DAVILA ELIANA VICTORIA
94
11.82%
VIGNOLO LUCIA
162
20.38%
GIACHINO GIOELE
82
10.31%
AMBROGIO FABIO
124
15.6%
BORSA CRISTIANO
79
9.94%
FONTANA MASSIMILIANO
51
6.42%
PORTAS LORENZO
73
9.18%
LANZONE PIETRO
14
1.76%
RIVELLA PIETRO
1
0.13%
GUASTINI ALICE MAURA
8
1.01%
MAGLIANO ALESSANDRO
21
2.64%
ARMELLINO FRANCESCA
28
3.52%
ALMONDO ALBERTO
0
0%
DEMARIE ANDREA FRANCESCO
0
0%
ALLERINO MARTA
15
1.89%
DE SIMONE SAMUELE
14
1.76%
NERI LETIZIA FRANCA
19
2.39%
CORA MASSIMO
0
0%
SIRAGUSA SIMONE
4
0.5%
CARO RITA VERONICA
6
0.75%
Totale Preferenze
795
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
BALZANO FRANCESCO
29
2.36%
BUCCOLO MARCO
43
3.49%
CAMERA PAOLO
37
3.01%
CAVALLO ROBERTO
200
16.25%
CAVALLOTTO ANNA CHIARA
113
9.18%
CAVALLOTTO ELEONORA
24
1.95%
CENCIO ANDREA
14
1.14%
DEGIACOMI PAOLA
33
2.68%
DIOTTI NOEMI
40
3.25%
DRAICHI ABDELALI detto ALI'
60
4.87%
FENOCCHIO EDOARDO
91
7.39%
MANASSERO STEFANIA
115
9.34%
MATIS ANDREA
34
2.76%
MERLO LUIGI
27
2.19%
MORCALDI LUCIA
61
4.96%
PASINI CATERINA
135
10.97%
PROMIO MARIA GRAZIA
20
1.62%
RIGHI LUCA
22
1.79%
SANDRI TIZIANO
19
1.54%
SATURNINO MARIO GASPARE
55
4.47%
STELLA MATTEO
4
0.32%
TARABRA GIANLUCA
15
1.22%
TINTO ELENA
5
0.41%
VINCI EMANUELE
35
2.84%
Totale Preferenze
1231
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
BAUDUINO ARMANDO
63
4.09%
BIAGIONI ANTONELLA
34
2.2%
BOSIO ROBERTA
20
1.3%
BUSNARI MIRIAM
50
3.24%
CASTELLENGO PIERANGELA
104
6.74%
COPPOLA NICOLINO detto BEPPE
48
3.11%
DI LIDDO ELENA
163
10.57%
FENOCCHIO ANDREA
31
2.01%
HERRERA CLAUDIA CECILIA
64
4.15%
GARASSINO LUIGI
99
6.42%
GIAMPICCOLO MARGHERITA
13
0.84%
GIRI LUCIANO
96
6.23%
GRIMALDI SONIA
45
2.92%
MAGGI ANNAMARIA
91
5.9%
MARCHIARO MARIALUISA
27
1.75%
MARANO MARIO
94
6.1%
MARELLO MAURIZIO
182
11.8%
MASTROPIETRO GERARDO
52
3.37%
MOGLIA SILVIA
63
4.09%
MONCHIERO MASSIMO
8
0.52%
NEGRO ELENA
68
4.41%
PAGLIERI LORENZO
92
5.97%
RAMELLO MATTEO
19
1.23%
HAJJI SAMI
16
1.04%
Totale Preferenze
1542
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
BARBERO LORENZO
214
34.41%
FERRERO BRUNO
48
7.72%
ALESSANDRIA ELENA
65
10.45%
CASETTA CRISTINA
15
2.41%
MAGLIANO ITALO
34
5.47%
PRANDI ALESSANDRO
15
2.41%
AIMASSO VALTER
62
9.97%
ASTEGGIANO MASSIMO
3
0.48%
BASILICO CESARE
0
0%
BOTTARO MATTIA
0
0%
BUTEAN NARCISA PATRICIA detta PATRIZIA
1
0.16%
CARPENTIERI MASSIMO
17
2.73%
CATALANO VALENTINA
15
2.41%
CIRIO FABIO
11
1.77%
COSTA SILVANO
4
0.64%
CRISTINO SILVANA
1
0.16%
CUSENZA CARMELA
7
1.13%
DI FIDI MASSIMO
16
2.57%
FRESIA MARTINA
24
3.86%
ANASTASOVSKA VALENTINA in BOFFA
22
3.54%
MASCIALINO ANTONIA detta ANTONELLA
24
3.86%
MUSSO SILVANA
4
0.64%
PASQUETTI CARLO
0
0%
PENNELLA BRUNA
20
3.22%
Totale Preferenze
622
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
ALLENA LILIANA
185
14.68%
SOBRERO DANIELE
113
8.97%
GOMBA NADIA
104
8.25%
BOERI DOMENICO
112
8.89%
AMIONE MONJA in MONTE detta MONIA
51
4.05%
BERTORELLO FEDERICO
42
3.33%
BOFFA GIORGIA
34
2.7%
BIRELLO AMEDEO
4
0.32%
BOLLA ANTONELLA
37
2.94%
BOERO ALESSANDRO
9
0.71%
ISABELLA ANNA
1
0.08%
BORGOGNO PAOLO
68
5.4%
RAGUSA ELIZABETH
1
0.08%
COSTANTINO UGO
98
7.78%
ROVERA ANTONELLA
3
0.24%
DE LUCA GAETANO
92
7.3%
SALVATORE MORENA ANITA detta MORENA
39
3.1%
GERLOTTO ENRICO
49
3.89%
MARANO FLAVIO
4
0.32%
VENTI LUANA
68
5.4%
PRANDI LORENZO detto LOLLO
14
1.11%
VITTONI ROBERTA
55
4.37%
STUPINO SILVIO
47
3.73%
TRANCHERO LUCA
30
2.38%
Totale Preferenze
1260
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
CARUSO DOMENICO detto MIMMO
41
25.47%
ABELLONIO FERNANDA
9
5.59%
ASCHETTINO CARMELA
0
0%
ASTEGGIANO ELENA
0
0%
BELTRANDI AURORA
37
22.98%
BOSSOTTO GABRIELE
28
17.39%
DELPIANO ROBERTO
2
1.24%
DI MARCO JACOPO
24
14.91%
FISSORE MARISA
0
0%
GAVEGLIO CHIARA
0
0%
GIRIBALDI FERDINANDO
1
0.62%
GRASSO CLAUDIO
0
0%
LAMACCHI ILEANA
0
0%
MAIDA LORENZO
0
0%
MOLINENGO LUIGI GIUSEPPE DIEGO
0
0%
PAVESI NEGRI LUCA
0
0%
PORELLO GIAN-CARLA
4
2.48%
PRESSENDA SANDRA
3
1.86%
PRODAN TUDORITA MIHAELA
7
4.35%
ROCCO WILMER
2
1.24%
SORTINO EMILIO
3
1.86%
VIBERTI MAURIZIO
0
0%
ZANAICA CHIARA
0
0%
Totale Preferenze
161
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
CAVALLI SEBASTIANO
133
9.93%
FUGARO MARIO
189
14.1%
GIANNOTTO ALESSANDRO
160
11.94%
REGGIO MASSIMO
194
14.48%
VEZZA CLELIA
66
4.93%
BOVE ANNALISA
145
10.82%
DEFILIPPI LOREDANA
77
5.75%
CERRATO ROBERTO
58
4.33%
SCAPERROTTA ANNASAVERIA
22
1.64%
CAPRA GIAN MARIA
19
1.42%
ALBESANO LORETTA
20
1.49%
AMENDOLARA GIOVANNA
15
1.12%
BATTAGLIA GIANLUCA
3
0.22%
BEGISHEVA YULIA
9
0.67%
DI TULLIO CLAUDIA
3
0.22%
DONATO LEONARDO
2
0.15%
FERRERO JESSICA
36
2.69%
GATTO FLAVIO
2
0.15%
GUASTAFIERRO FRANCESCA ANTONELLA
26
1.94%
IBERTI AXEL
102
7.61%
MARCHISIO LUISA
4
0.3%
MORDENTI SIMONA
41
3.06%
PITACCOLO LAURA
7
0.52%
VANZETTI MATTIA
7
0.52%
Totale Preferenze
1340
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
BOLLA EMANUELE
218
18.92%
ABBATE GIULIO
103
8.94%
LUSSO ANDREA
97
8.42%
AAYESH SAFIAH
1
0.09%
ACQUOTTI VALENTINA
18
1.56%
AUDISIO MARIA detta MARIA GRAZIA
42
3.65%
AVERAME ANNA
1
0.09%
CARMINE NADIA
56
4.86%
CHEINASSO ALDO
33
2.86%
CITTADINO PAOLO
21
1.82%
FERRERO MARIA LUIGIA detta LUISA
49
4.25%
GIORDANO GELSOMINA detta MINA
46
3.99%
GUGLIELMINO in AMATO ANNA MARIA
110
9.55%
MURA ILARIA
9
0.78%
PASTORE ERMANNO
39
3.39%
QUARTARONE MARIA
2
0.17%
RABALLO MAURO
6
0.52%
RAIMONDO MARTINA
0
0%
ROGGERO FRANCESCO
7
0.61%
SALA BEATRICE
98
8.51%
SICCARDI ANNA
18
1.56%
SPOLAORE RICCARDO
128
11.11%
TORRE CARLO
32
2.78%
VEGLIO MIRKO
18
1.56%
Totale Preferenze
1152
100%
Candidato Consigliere
Preferenze
BOSCHIAZZO ELISA
235
32.5%
SANDRI MARIO
162
22.41%
BALOCCO STEFANIA
80
11.07%
ALLOCCO ANDREA
1
0.14%
BARISONE GIAN CARLO CLAUDIO
10
1.38%
BERNOCCO PAOLA
0
0%
BERTERO ANTONIO
28
3.87%
BUSSI MAURIZIO
31
4.29%
CIOBOTARU VASILICA
16
2.21%
CORA LOREDANA
6
0.83%
COSSU GIOVANNI
5
0.69%
EL JOUHARI ANOUAR
4
0.55%
LAVALLE NOEMI
0
0%
MARENDA CARLO
25
3.46%
MASONE MATTIA
7
0.97%
PESCE MAURIZIO
5
0.69%
PEZZUTO SERENA
19
2.63%
PITZOLU FRANCESCO
1
0.14%
PREMOSELLI ALESSANDRO GIULIO DOMENICO
3
0.41%
PRESSENDA SABRINA
4
0.55%
SCALONE LUCA
53
7.33%
KANTEYE SERIGNE
2
0.28%
STROPPIANA EMANUELE
1
0.14%
ZUCCARO MAURO
25
3.46%
Totale Preferenze
723
100%
Le percentuali delle preferenze sono calcolate sul totale delle preferenze ai candidati della Lista. Gli elettori iscritti, i votanti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni scrutinate. Fonte: Comune di Alba.