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Politica | 12 giugno 2024, 10:45

Elezioni comunali a Alba: i voti alle liste e le tutte preferenze candidato per candidato

Alberto Gatto e Gigi Garassino (foto Mauro Gallo Foto, Alba)

Alberto Gatto e Gigi Garassino (foto Mauro Gallo Foto, Alba)

Ecco i suffragi alle liste e le preferenze ai candidati consiglieri alle elezioni comunali che lo scorso 8 e 9 giugno hanno decretato la vittoria di Alberto Gatto nella sfida per la guida del Municipio. L’esponente del centrosinistra, alla testa di cinque liste, ha avuto la meglio con un totale di 8.362 voti voti (50,94%).

L’uscente Carlo Bo si è fermato a 7.010 voti (42,7%).

Carlotta Boffa ha ottenuto 1.043 (6,35%)

I dati – qui ripresi dal portale del Comune di Alba – sono quelli emersi dallo spoglio delle 31 sezioni cittadine.

A questi si assommano 166 schede bianche e 317 nulle. Votanti 16.901, affluenza del 66,24%.

Lista: ALBA EUROPEA

Voti di lista: 264

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BRACCO ANNA

0.53%

BLETA AZIA

18 

9.57%

BURDESE GIOVANNA

21 

11.17%

CHILLE' ANTONINO

2.13%

GRIMALDI GIACOMO

3.19%

LUPICA LAURA

0%

MAGARA OLINTO

38 

20.21%

MAGNANI ROBERTO

13 

6.91%

MELAS BOFFA GIOVANNI

32 

17.02%

MOISO EDOARDO MARIA

20 

10.64%

NEKOUMANESH MOGHADDAM DAVIDE detto DAVIDE

0.53%

PALLADINO NADIA

14 

7.45%

PAVESIO ALESSANDRO

3.19%

PICCIAU ORNELLA

0%

SAETTI JENNIFER

1.6%

SANDRONE GIOVANNI

2.66%

ZANVERCELLI LUCA

3.19%

Totale Preferenze

188 

100%

Lista: ALBA AL CENTRO

Voti di lista: 523

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

DROCCO ROBERTO

50 

15.24%

ALESSANDRIA FRANCESCA

1.52%

ARAMINI MAURO

22 

6.71%

BENEDETTO KILLIAN

0%

BERTOLOTTO ROBERTO

47 

14.33%

CHERCHI MICHELE

0.91%

CICCONE POLSIA

21 

6.4%

CIGNETTI EMANUELA

0.91%

COSTA PAOLO

19 

5.79%

D'AVERSA FRANCESCA

0.91%

GOMBA LUCA

12 

3.66%

GRASSO FABIANA

0.61%

GRECI MASSIMO

21 

6.4%

ICARDI ADELINO

36 

10.98%

MAROLO CRISTIANA

35 

10.67%

MATTIS EZIO

16 

4.88%

ROLFO ROBERTA

10 

3.05%

ROSA ALDO

11 

3.35%

ROSSO PAOLA

12 

3.66%

Totale Preferenze

328 

100%

Lista: ALBA DAVVERO

Voti di lista: 176

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

CRAVANZOLA ENRICA

33 

27.5%

BARBERO FRANCESCO

6.67%

BERTERO ANTONELLA

5%

BURBELLO DANIELA

1.67%

CANONICA SILVIO

4.17%

CAPPELLO PAOLO

3.33%

CAROZZI MADDALENA

1.67%

CRAVANZOLA BRUNO

7.5%

GABOR ALINA

13 

10.83%

GAGLIANO ROSALINA

10 

8.33%

MARENGO ENRICO

5.83%

NOCERA MICHELE

2.5%

ONICA ADRIAN CONSTANTIN

3.33%

PENSATO FRANCO

5.83%

PONSI LUCA

0.83%

RUATA SILVIA ELISABETTA

2.5%

TORRERO MARCO

2.5%

Totale Preferenze

120 

100%

Lista: IMPEGNO PER ALBA

Voti di lista: 803

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

TIBALDI DAVIDE

179 

21.44%

ALESSANDRIA ALESSANDRA

15 

1.8%

APICELLA VITO

76 

9.1%

ARESE DEBORA

13 

1.56%

BELLO PIERPAOLO

27 

3.23%

BIGLINO SILVIO

35 

4.19%

BORGOGNO GIUSEPPINA MANZONE

76 

9.1%

BOSIA TERESITA

25 

2.99%

BURELLO ROBERTO

41 

4.91%

COSTA STEFANO

66 

7.9%

CULASSO CLAUDIA

45 

5.39%

DE PAOLA FERNANDO

1.08%

FONTANA BARBARA

44 

5.27%

GIACOSA ORNELLA

25 

2.99%

MARTINI ROSANNA

110 

13.17%

NECHIFOR IOAN

0.6%

RIVETTI CHIARA

15 

1.8%

ROLFO ROBERTO

17 

2.04%

SANDRI SANDRO

1.08%

SPADAFORA GESUALDO

0.36%

Totale Preferenze

835 

100%

Lista: ALBA CITTA' PER VIVERE

Voti di lista: 1422

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

TRIPALDI FABIO

363 

19.4%

ABDERRAHMEN MOHAMED detto MOH

0.48%

ALTARE GIOVANNI detto JONNY

76 

4.06%

AMISANO MARTINA

175 

9.35%

BERRUTO GEMMA

27 

1.44%

BIASOTTI GIACOMO

27 

1.44%

CONTERNO SARA

60 

3.21%

CONTI NICOLA

89 

4.76%

CROCE DONATELLA

170 

9.09%

CURRADO ROBERTO

19 

1.02%

DE VITTO EMILIO

60 

3.21%

GALEASSO MARIA CRISTINA

152 

8.12%

GASTONE GIANMARCO

21 

1.12%

MISCALI ANTONELLA

47 

2.51%

NADA NICOLA

99 

5.29%

NEGRO FRANCO

18 

0.96%

PALUMBO NICOLA

12 

0.64%

PAVESIO SIMONA

30 

1.6%

RICCA ADOLFO

84 

4.49%

SCIUTTO MANUELA

44 

2.35%

SPERTINO PIERO

70 

3.74%

TORCHIO ALESSANDRA detta GHEGA

70 

3.74%

VULLO MASSIMILIANO detto MAX

101 

5.4%

FOGLINO LEOPOLDO detto FRANCO

48 

2.57%

Totale Preferenze

1871 

100%

Lista: FUTURA

Voti di lista: 736

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

DAVILA ELIANA VICTORIA

94 

11.82%

VIGNOLO LUCIA

162 

20.38%

GIACHINO GIOELE

82 

10.31%

AMBROGIO FABIO

124 

15.6%

BORSA CRISTIANO

79 

9.94%

FONTANA MASSIMILIANO

51 

6.42%

PORTAS LORENZO

73 

9.18%

LANZONE PIETRO

14 

1.76%

RIVELLA PIETRO

0.13%

GUASTINI ALICE MAURA

1.01%

MAGLIANO ALESSANDRO

21 

2.64%

ARMELLINO FRANCESCA

28 

3.52%

ALMONDO ALBERTO

0%

DEMARIE ANDREA FRANCESCO

0%

ALLERINO MARTA

15 

1.89%

DE SIMONE SAMUELE

14 

1.76%

NERI LETIZIA FRANCA

19 

2.39%

CORA MASSIMO

0%

SIRAGUSA SIMONE

0.5%

CARO RITA VERONICA

0.75%

Totale Preferenze

795 

100%

Lista: ALBERTO GATTO SINDACO PER ALBA ATTIVA E SOLIDALE

Voti di lista: 2426

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BALZANO FRANCESCO

29 

2.36%

BUCCOLO MARCO

43 

3.49%

CAMERA PAOLO

37 

3.01%

CAVALLO ROBERTO

200 

16.25%

CAVALLOTTO ANNA CHIARA

113 

9.18%

CAVALLOTTO ELEONORA

24 

1.95%

CENCIO ANDREA

14 

1.14%

DEGIACOMI PAOLA

33 

2.68%

DIOTTI NOEMI

40 

3.25%

DRAICHI ABDELALI detto ALI'

60 

4.87%

FENOCCHIO EDOARDO

91 

7.39%

MANASSERO STEFANIA

115 

9.34%

MATIS ANDREA

34 

2.76%

MERLO LUIGI

27 

2.19%

MORCALDI LUCIA

61 

4.96%

PASINI CATERINA

135 

10.97%

PROMIO MARIA GRAZIA

20 

1.62%

RIGHI LUCA

22 

1.79%

SANDRI TIZIANO

19 

1.54%

SATURNINO MARIO GASPARE

55 

4.47%

STELLA MATTEO

0.32%

TARABRA GIANLUCA

15 

1.22%

TINTO ELENA

0.41%

VINCI EMANUELE

35 

2.84%

Totale Preferenze

1231 

100%

Lista: PARTITO DEMOCRATICO

Voti di lista: 2210

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BAUDUINO ARMANDO

63 

4.09%

BIAGIONI ANTONELLA

34 

2.2%

BOSIO ROBERTA

20 

1.3%

BUSNARI MIRIAM

50 

3.24%

CASTELLENGO PIERANGELA

104 

6.74%

COPPOLA NICOLINO detto BEPPE

48 

3.11%

DI LIDDO ELENA

163 

10.57%

FENOCCHIO ANDREA

31 

2.01%

HERRERA CLAUDIA CECILIA

64 

4.15%

GARASSINO LUIGI

99 

6.42%

GIAMPICCOLO MARGHERITA

13 

0.84%

GIRI LUCIANO

96 

6.23%

GRIMALDI SONIA

45 

2.92%

MAGGI ANNAMARIA

91 

5.9%

MARCHIARO MARIALUISA

27 

1.75%

MARANO MARIO

94 

6.1%

MARELLO MAURIZIO

182 

11.8%

MASTROPIETRO GERARDO

52 

3.37%

MOGLIA SILVIA

63 

4.09%

MONCHIERO MASSIMO

0.52%

NEGRO ELENA

68 

4.41%

PAGLIERI LORENZO

92 

5.97%

RAMELLO MATTEO

19 

1.23%

HAJJI SAMI

16 

1.04%

Totale Preferenze

1542 

100%

Lista: LEGA SALVINI PIEMONTE

Voti di lista: 776

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BARBERO LORENZO

214 

34.41%

FERRERO BRUNO

48 

7.72%

ALESSANDRIA ELENA

65 

10.45%

CASETTA CRISTINA

15 

2.41%

MAGLIANO ITALO

34 

5.47%

PRANDI ALESSANDRO

15 

2.41%

AIMASSO VALTER

62 

9.97%

ASTEGGIANO MASSIMO

0.48%

BASILICO CESARE

0%

BOTTARO MATTIA

0%

BUTEAN NARCISA PATRICIA detta PATRIZIA

0.16%

CARPENTIERI MASSIMO

17 

2.73%

CATALANO VALENTINA

15 

2.41%

CIRIO FABIO

11 

1.77%

COSTA SILVANO

0.64%

CRISTINO SILVANA

0.16%

CUSENZA CARMELA

1.13%

DI FIDI MASSIMO

16 

2.57%

FRESIA MARTINA

24 

3.86%

ANASTASOVSKA VALENTINA in BOFFA

22 

3.54%

MASCIALINO ANTONIA detta ANTONELLA

24 

3.86%

MUSSO SILVANA

0.64%

PASQUETTI CARLO

0%

PENNELLA BRUNA

20 

3.22%

Totale Preferenze

622 

100%

Lista: PER ALBA CIRIO

Voti di lista: 1789

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

ALLENA LILIANA

185 

14.68%

SOBRERO DANIELE

113 

8.97%

GOMBA NADIA

104 

8.25%

BOERI DOMENICO

112 

8.89%

AMIONE MONJA in MONTE detta MONIA

51 

4.05%

BERTORELLO FEDERICO

42 

3.33%

BOFFA GIORGIA

34 

2.7%

BIRELLO AMEDEO

0.32%

BOLLA ANTONELLA

37 

2.94%

BOERO ALESSANDRO

0.71%

ISABELLA ANNA

0.08%

BORGOGNO PAOLO

68 

5.4%

RAGUSA ELIZABETH

0.08%

COSTANTINO UGO

98 

7.78%

ROVERA ANTONELLA

0.24%

DE LUCA GAETANO

92 

7.3%

SALVATORE MORENA ANITA detta MORENA

39 

3.1%

GERLOTTO ENRICO

49 

3.89%

MARANO FLAVIO

0.32%

VENTI LUANA

68 

5.4%

PRANDI LORENZO detto LOLLO

14 

1.11%

VITTONI ROBERTA

55 

4.37%

STUPINO SILVIO

47 

3.73%

TRANCHERO LUCA

30 

2.38%

Totale Preferenze

1260 

100%

Lista: AZIONE

Voti di lista: 206

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

CARUSO DOMENICO detto MIMMO

41 

25.47%

ABELLONIO FERNANDA

5.59%

ASCHETTINO CARMELA

0%

ASTEGGIANO ELENA

0%

BELTRANDI AURORA

37 

22.98%

BOSSOTTO GABRIELE

28 

17.39%

DELPIANO ROBERTO

1.24%

DI MARCO JACOPO

24 

14.91%

FISSORE MARISA

0%

GAVEGLIO CHIARA

0%

GIRIBALDI FERDINANDO

0.62%

GRASSO CLAUDIO

0%

LAMACCHI ILEANA

0%

MAIDA LORENZO

0%

MOLINENGO LUIGI GIUSEPPE DIEGO

0%

PAVESI NEGRI LUCA

0%

PORELLO GIAN-CARLA

2.48%

PRESSENDA SANDRA

1.86%

PRODAN TUDORITA MIHAELA

4.35%

ROCCO WILMER

1.24%

SORTINO EMILIO

1.86%

VIBERTI MAURIZIO

0%

ZANAICA CHIARA

0%

Totale Preferenze

161 

100%

Lista: ALBA DOMANI

Voti di lista: 1384

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

CAVALLI SEBASTIANO

133 

9.93%

FUGARO MARIO

189 

14.1%

GIANNOTTO ALESSANDRO

160 

11.94%

REGGIO MASSIMO

194 

14.48%

VEZZA CLELIA

66 

4.93%

BOVE ANNALISA

145 

10.82%

DEFILIPPI LOREDANA

77 

5.75%

CERRATO ROBERTO

58 

4.33%

SCAPERROTTA ANNASAVERIA

22 

1.64%

CAPRA GIAN MARIA

19 

1.42%

ALBESANO LORETTA

20 

1.49%

AMENDOLARA GIOVANNA

15 

1.12%

BATTAGLIA GIANLUCA

0.22%

BEGISHEVA YULIA

0.67%

DI TULLIO CLAUDIA

0.22%

DONATO LEONARDO

0.15%

FERRERO JESSICA

36 

2.69%

GATTO FLAVIO

0.15%

GUASTAFIERRO FRANCESCA ANTONELLA

26 

1.94%

IBERTI AXEL

102 

7.61%

MARCHISIO LUISA

0.3%

MORDENTI SIMONA

41 

3.06%

PITACCOLO LAURA

0.52%

VANZETTI MATTIA

0.52%

Totale Preferenze

1340 

100%

Lista: FRATELLI D'ITALIA

Voti di lista: 1723

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BOLLA EMANUELE

218 

18.92%

ABBATE GIULIO

103 

8.94%

LUSSO ANDREA

97 

8.42%

AAYESH SAFIAH

0.09%

ACQUOTTI VALENTINA

18 

1.56%

AUDISIO MARIA detta MARIA GRAZIA

42 

3.65%

AVERAME ANNA

0.09%

CARMINE NADIA

56 

4.86%

CHEINASSO ALDO

33 

2.86%

CITTADINO PAOLO

21 

1.82%

FERRERO MARIA LUIGIA detta LUISA

49 

4.25%

GIORDANO GELSOMINA detta MINA

46 

3.99%

GUGLIELMINO in AMATO ANNA MARIA

110 

9.55%

MURA ILARIA

0.78%

PASTORE ERMANNO

39 

3.39%

QUARTARONE MARIA

0.17%

RABALLO MAURO

0.52%

RAIMONDO MARTINA

0%

ROGGERO FRANCESCO

0.61%

SALA BEATRICE

98 

8.51%

SICCARDI ANNA

18 

1.56%

SPOLAORE RICCARDO

128 

11.11%

TORRE CARLO

32 

2.78%

VEGLIO MIRKO

18 

1.56%

Totale Preferenze

1152 

100%

Lista: FORZA ITALIA

Voti di lista: 822

Dettaglio per sezione

Candidato Consigliere

Preferenze

BOSCHIAZZO ELISA

235 

32.5%

SANDRI MARIO

162 

22.41%

BALOCCO STEFANIA

80 

11.07%

ALLOCCO ANDREA

0.14%

BARISONE GIAN CARLO CLAUDIO

10 

1.38%

BERNOCCO PAOLA

0%

BERTERO ANTONIO

28 

3.87%

BUSSI MAURIZIO

31 

4.29%

CIOBOTARU VASILICA

16 

2.21%

CORA LOREDANA

0.83%

COSSU GIOVANNI

0.69%

EL JOUHARI ANOUAR

0.55%

LAVALLE NOEMI

0%

MARENDA CARLO

25 

3.46%

MASONE MATTIA

0.97%

PESCE MAURIZIO

0.69%

PEZZUTO SERENA

19 

2.63%

PITZOLU FRANCESCO

0.14%

PREMOSELLI ALESSANDRO GIULIO DOMENICO

0.41%

PRESSENDA SABRINA

0.55%

SCALONE LUCA

53 

7.33%

KANTEYE SERIGNE

0.28%

STROPPIANA EMANUELE

0.14%

ZUCCARO MAURO

25 

3.46%

Totale Preferenze

723 

100%

Le percentuali delle preferenze sono calcolate sul totale delle preferenze ai candidati della Lista. Gli elettori iscritti, i votanti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni scrutinate. Fonte: Comune di Alba.

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