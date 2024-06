Marello: "Con 6.505 voti di preferenza non vengo rieletto, ma a testa alta. Risultato straordinario quello di Gatto"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Carissime/i,

voglio semplicemente dire un grazie sincero a chi mi ha sostenuto in questa campagna elettorale per le elezioni regionali. 6505 preferenze (700 in più della scorsa volta) rappresentano per me una grande gratificazione per il lavoro fatto in questi anni in Consiglio Regionale e un segno di stima e di fiducia nei miei confronti. E’ un grande suffragio, ma purtroppo non è stato sufficiente per essere rieletto. Una particolare riconoscenza va ai cittadini albesi, di Langa e Roero per lo straordinario sostegno, ma non solo a loro, dal momento che molti voti sono arrivati da numerosissimi Comuni di tutta la “Granda”.

Aggiungo anche un sincero ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto in questi anni e in questi mesi prima del voto, in particolare ai tanti amici e volontari.

E’ stata una campagna elettorale tra la gente, vissuta sul territorio provinciale e ad Alba anche nella dimensione comunale. Ed è proprio il successo di Alberto Gatto e del centrosinistra albese a riempirmi di gioia, compensando ampiamente il rammarico per la mancata elezione in Regione. Un risultato straordinario, quello di Alberto, nella città di un altro Alberto (il confermato Governatore del Piemonte cui vanno le mie congratulazioni) e proprio per questo ancora più significativa sotto il profilo politico.

Il Partito Democratico nella mia città è risultato essere la prima forza politica alle europee con il 27,63% e alle regionali con il 32,67%, con un risultato che è stato il migliore in provincia di Cuneo e tra i più rilevanti in Piemonte.

Auguro ai nuovi eletti in Consiglio regionale e a tutti i colleghi riconfermati un sincero buon lavoro nell’interesse esclusivo del bene comune e quindi dei cittadini piemontesi.

Maurizio Marello, consigliere regionale uscente