Tecnofruit cerca un meccanico

Nata nel 2003, l’azienda ha sede nel comune di Envie e si occupa della produzione di macchinari.

Tecnofruit, ormai da anni leader consolidato nel settore, ad oggi è in espansione e attualmente sta cercando di ampliare il suo organico.

Per questo motivo, il team è alla ricerca di un meccanico da assumere ad impegno full time con competenze minime di idraulica ed elettrica, da inserire in azienda per la riparazione di attrezzature.